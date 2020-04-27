Головна Новини
27 квітня • оновлено в 18:28
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Саакашвілі можуть не пустити в Кабмін: Арахамія зробив заяву

4.5т
Читати матеріал російською

Експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі не зможуть призначити віцепрем'єром України з питань реформ, якщо буде проведено юридичну експертизу, яка доведе, що його непогашені судимості суперечать Закону про Кабінет міністрів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, правова позиція цього питання нині вирішується у парламенті.

"Багато наших політиків засуджені у Росії. І це не означає, що ми не можемо брати їх у парламент. З точки зору юридичної площини, ці ситуації ідентичні. Вирок пана Саакашвілі більшість людей у світі вважає політично заангажованим. Вони намагалися кілька разів подавати в Інтерпол – він навіть не розглядає ці документи", – сказав Арахамія.

Саакашвілі можуть не пустити в Кабмін: Арахамія зробив заяву

Зазначимо, призначення Саакашвілі неможливе в зв'язку з тим, що у Грузії він має непогашені судимості. А українське законодавство забороняє призначення в Кабмін осіб із "наявною" судимістю.

Нагадаємо, Саакашвілі виїхав із Грузії у 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на терміни ув'язнення. У 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до шести років в'язниці за перевищення службових повноважень – наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури у тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство у 2006 році працівника банку Сандро Гіргвліані.

Ще одна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів перебуває у судочинстві. Зазначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені у Грузії, дійсні на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Давид Арахамія Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
16
7
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а галстуков у сцакашвили хватит, чтобы реформы проводить? И опять на пенсию бабушки шикарно жить будет? Чего ему дома не сидится? Жена отказала?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю всем не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Сташинский Богдан, вряд ли это что-то изменит...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Мля, уже сдулся. Из С Ш П позвонили. Как же шустро ка келы умеют переобуваться на лету...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги