Саакашвілі можуть не пустити в Кабмін: Арахамія зробив заяву

Експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі не зможуть призначити віцепрем'єром України з питань реформ, якщо буде проведено юридичну експертизу, яка доведе, що його непогашені судимості суперечать Закону про Кабінет міністрів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, правова позиція цього питання нині вирішується у парламенті.

"Багато наших політиків засуджені у Росії. І це не означає, що ми не можемо брати їх у парламент. З точки зору юридичної площини, ці ситуації ідентичні. Вирок пана Саакашвілі більшість людей у світі вважає політично заангажованим. Вони намагалися кілька разів подавати в Інтерпол – він навіть не розглядає ці документи", – сказав Арахамія.

Зазначимо, призначення Саакашвілі неможливе в зв'язку з тим, що у Грузії він має непогашені судимості. А українське законодавство забороняє призначення в Кабмін осіб із "наявною" судимістю.

Нагадаємо, Саакашвілі виїхав із Грузії у 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на терміни ув'язнення. У 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до шести років в'язниці за перевищення службових повноважень – наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури у тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство у 2006 році працівника банку Сандро Гіргвліані.

Ще одна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів перебуває у судочинстві. Зазначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені у Грузії, дійсні на території України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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