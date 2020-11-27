Саакашвілі закрутив роман зі "слугою народу", молодшою на 22 роки – ЗМІ

В очільника виконкому Нацради реформ України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі нібито роман із главою української делегації в ПАРЄ, нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Про це заявило видання "Страна", посилаючись на джерела в оточенні політиків. За інформацією журналістів, Ясько час від часу живе в резиденції колишнього президента Грузії в селищі Лісники під Києвом.

Пара разом нібито від середини літа, й у них серйозні стосунки. Крім того, видання вказало на спільні знімки Саакашвілі та Ясько, які стали з'являтися в червні 2020-го.

Нагадаємо, що Саакашвілі 52 роки, Ясько – 30.

Зокрема, їх зняли в будинку Саакашвілі в компанії журналіста Дмитра Гордона, співачки Олі Полякової, продюсера Михайла Ясинського.

"Щоб уникнути пліток і приховати своє особисте життя від сторонніх очей, Саакашвілі навіть добудував кілька метрів паркану, повністю перекривши доступ світла сусідським вікнам", – сказано в матеріалі.

Відомо, що Саакашвілі та Ясько разом ходили на ефіри ток-шоу, їздили до Львова на зустріч до мера Андрія Садового.

Ба більше, журналісти помітили, що фотографії, які опублікувала Ясько в мережі, а також деякі її прямі включення, зроблено на тому ж фоні, на якому з'являвся колишній грузинський президент.

Зокрема, 13 жовтня глава української делегації брала участь в онлайн-засіданні Постійного комітету ПАРЄ. Дівчина нібито вийшла в ефір із кабінету Саакашвілі. Вона сиділа в його шкіряному кріслі, позаду були книжкові полиці з бібліотекою грузинсько-українського політика.

Він же й сам не раз записував тут відеозвернення або виступав віддалено для різних телеканалів.

Також дівчина публікувала фото свого домашнього улюбленця. Видання зауважило, що інтер'єр збігається з обстановкою вітальні Саакашвілі.

"У фракції вже давно обговорюють ці стосунки. Звичайно, не в партійному чаті, а так, між собою. Вони разом. Щоправда, для багатьох незрозуміло, навіщо Лізі це потрібно. Це навіть не та людина, яка допоможе їй побудувати кар'єру. А ось у Саакашвілі було дуже багато романів, усі ж знають про його пристрасть до молоденьких українок", – розповів "Стране" один із депутатів зі "Слуги народу".

Також джерела, наближені до Ясько, стверджують, що пара живе разом у заміському будинку біля столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада Міхеїл Саакашвілі заявив, що безсимптомно перехворів на COVID-19. Цього ж дня Єлизавета Ясько написала в соцмережі, що підхопила коронавірус.