Рябошапка влаштував масові чистки в регіонах: кого звільнив

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в п'ятницю, 6 вересня, звільнив із посад прокурорів 8 областей.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ. Йдеться про голів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської прокуратур.

Відзначається, що Рябошапка вже підписав відповідні накази.

Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей УНІАН

Нагадаємо, раніше генеральним прокурором були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рябошапка був призначений Верховною Радою на посаду глави ГПУ 29 серпня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал