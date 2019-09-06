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8 вересня • оновлено в 11:28
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Рябошапка влаштував масові чистки в регіонах: кого звільнив

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в п'ятницю, 6 вересня, звільнив із посад прокурорів 8 областей.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ. Йдеться про голів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської прокуратур.

Відзначається, що Рябошапка вже підписав відповідні накази.

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Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей

Рябошапка звільнив прокурорів 8 областей

УНІАН

Нагадаємо, раніше генеральним прокурором були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рябошапка був призначений Верховною Радою на посаду глави ГПУ 29 серпня.

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Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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