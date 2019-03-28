Як Герега проривається до влади: спливли ексклюзивні документи

Партія "За конкретні справи", створена позафракційним народним депутатом і співвласником мережі гіпермаркетів "Епіцентр" та "Нова Лінія" Олександром Герегою, проводить експансивну політику із завоювання електорату на майбутніх виборах до Верховної Ради, які відбудуться восени 2019 року.

Для цього політтехнологи парламентаря навіть вибудували цілу схему у Хмельницькій області, яка має забезпечити йому перемогу. Документи, що підтверджують це, опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL.

Нижче наводимо докладний опис алгоритму роботи команди Гереги.

Олександр Герега LIGA.net

1-й рівень — керівник виборчого штабу області — очолює обласну структуру людина, яка безпосередньо відповідає перед Герегою і керує обласними процесами загалом.

2-й рівень — відповідальний за район — підпорядковані керівнику виборчого штабу області, відповідають за організацію виборчої кампанії у своєму районі Хмельницької області.

3-й рівень — "сотники" в районах — перебувають у підпорядкуванні "керівників районів" (кожен з них отримує зарплату 5000 гривень).

4-й рівень — "десятники" — підкоряються "сотникам" (отримують заробітну плату в розмірі 1000 гривень). Завданням "десятників" є безпосередня робота зі своїм оточенням і переконання їх голосувати за політичні проекти Гереги.

Новини Кримський бізнес нардепа Гереги спіймали на прославлянні окупантів

Крім функціонування такої ієрархічної структури в інтересах особисто Гереги, його соратників також викрили у причетності до так званої передвиборної "сітки" від БПП. Вона діє на території всієї Хмельницької області і має на меті підкуп виборців довіреними людьми Гереги на користь одного з кандидатів у президенти України. Гроші видаються людям безпосередньо "чорною готівкою".

"Сітка", в якій беруть участь люди Гереги

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2018 року журналісти провели розслідування, в ході якого з'ясувалося, що нардеп Герега і його дружина Галина продовжують вести бізнес в анексованому Росією Криму, а також володіють фірмою у Московській області.

Так, згідно з випискою з реєстру юридичних осіб Російської Федерації, у травні 2014 року, українські компанії "Епіцентр К", "Нова лінія" і "Торговий дім" Трейдіком "Інко", кінцевими власниками яких є сім'я Герег, заснували в місті Пушкіно Московської області компанію ТОВ "Руслайн Ко".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram