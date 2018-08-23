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Рухаємося до НАТО: Порошенко похвалився збройовими успіхами України

1.5тЧитати новину російською

Президент Петро Порошенко впевнений, що вступ в НАТО для України буде реальним, коли українське озброєння буде максимально сумісно зі стандартами Північноатлантичного альянсу.

"Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним тільки тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь", - сказав президент у четвер, 23 серпня, в Києві, відкриваючи виставку сучасного озброєння і військової техніки ЗСУ та інших військових формувань, передає "Інтерфакс -Україна".

При цьому він підкреслив, що українська армія вже просувається цим шляхом - саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем і захищеною цифровим зв'язком.

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У цьому контексті глава держави розповів, що протягом п'яти останніх років на озброєння Збройних сил України було прийнято 8 типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів.

"До кінця поточного року планується завершити роботи по створенню і модернізації більше 20 зразків озброєння і військової техніки, серед них рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітно-ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерії", - повідомив Порошенко.

За його словами, все це озброєння відповідає найвищим світовим стандартам безпеки і оборони.

Президент зазначив, що на параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня будуть представлені нові зразки техніки, що відповідають стандартам НАТО.

"На параді до Дня незалежності України ми продемонструємо нові зразки, які виготовлені за стандартами НАТО, і проходять зараз державні випробування. Серед них танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-технічний ракетний комплекс "Сапсан", реактивні системи залпового вогню "Вільха", "Верба", а також самохідна артилерійська установка "Богдана", - розповів глава держави.

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"Сьогодні клопоти зовсім іншого порядку - ті завдання, які я зараз ставлю перед Збройними силами України, перед сектором оборони і безпеки - це перехід на стандарти НАТО, реформи, модернізація, переозброєння та інше", - додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
НАТО
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кацапы будут дохнуть согласно общепризнанных мировых стандартов
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ПеПе узурпировал народную власть, что делает его таким же как пуйло врагом народа, и все кто этого кучерявого поддерживают такие же предатели народа как и ПеПе
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Duremar Vladimir, хер ишаку грызи, занимайся тем, чему обучен)))
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Ильчук Андрей, пидор воинствующий, пиздуй уже Неньку защищать, хватить сраться от страха на диване.
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0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
факт узурпации власти народа этим кучерявым лгуном налицо, ст. 5 Конституции Украины не выполняется благодаря этому вот гидранту, фонтанирующему брехней
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2 из 6 ответов | показать все
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Duremar Vladimir, ишаку смокчи, свинособака)))
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0
0
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Ильчук Андрей, пидор воинствующий, пиздуй уже Неньку защищать, хватить сраться от страха на диване.
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0
0

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