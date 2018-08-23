Рухаємося до НАТО: Порошенко похвалився збройовими успіхами України

Президент Петро Порошенко впевнений, що вступ в НАТО для України буде реальним, коли українське озброєння буде максимально сумісно зі стандартами Північноатлантичного альянсу.

"Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним тільки тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь", - сказав президент у четвер, 23 серпня, в Києві, відкриваючи виставку сучасного озброєння і військової техніки ЗСУ та інших військових формувань, передає "Інтерфакс -Україна".

При цьому він підкреслив, що українська армія вже просувається цим шляхом - саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем і захищеною цифровим зв'язком.

У цьому контексті глава держави розповів, що протягом п'яти останніх років на озброєння Збройних сил України було прийнято 8 типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів.

"До кінця поточного року планується завершити роботи по створенню і модернізації більше 20 зразків озброєння і військової техніки, серед них рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітно-ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерії", - повідомив Порошенко.

За його словами, все це озброєння відповідає найвищим світовим стандартам безпеки і оборони.

Президент зазначив, що на параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня будуть представлені нові зразки техніки, що відповідають стандартам НАТО.

"На параді до Дня незалежності України ми продемонструємо нові зразки, які виготовлені за стандартами НАТО, і проходять зараз державні випробування. Серед них танк Т-84-120 "Ятаган", оперативно-технічний ракетний комплекс "Сапсан", реактивні системи залпового вогню "Вільха", "Верба", а також самохідна артилерійська установка "Богдана", - розповів глава держави.

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"Сьогодні клопоти зовсім іншого порядку - ті завдання, які я зараз ставлю перед Збройними силами України, перед сектором оборони і безпеки - це перехід на стандарти НАТО, реформи, модернізація, переозброєння та інше", - додав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО.