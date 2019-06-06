ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Маски-шоу", кришування, контрабанда: спливли скандальні дані про голову СБУ

2.6тЧитати матеріал російською

Український політкосультант Михайло Подоляк вважає, що голова Служби безпеки України Василь Грицак був керований минулою владою і займався зароблянням грошей для неї.

Такий підхід до роботи не дав йому стати ефективним керівником і перетворити відомство на спецслужбу, яка дійсно займалася би безпекою країни, зазначив Подоляк в "OBOZREVATEL Блоги".

"СБУ дуже ручною була за весь час минулої влади. Вона поставила ручного Василя Грицака, котрий працював винятково на сімейну справу. Тобто, вся вертикаль СБУ займалася винятково економікою, заробляла гроші. Всілякі "маски-шоу", відкриття кримінальних справ, замовні кримінальні справи, кришування, контрабанда, все інше. Все типове, присутнє завжди в нашій великій політиці", – говорить експерт.

Новини
Зеленський просить Раду звільнити двох міністрів і главу СБУ

Василь Грицак

Василь Грицак

"Дзеркало тижня"

"Загалом же іншого очікувати від Грицака і неможливо було. Хіба що він спробував декілька разів взяти участь у якихось постановочних піар-акціях на кшталт фейкового вбивства Бабченка. Наскільки це було професійно? Так ні наскільки! Тому що будучи провінційним за своєю суттю, Грицак і не міг організувати ефективну піар-підтримку всім дивним ініціативам влади", – додав він.

Що стосується дій новообраного президента України Володимира Зеленського, то він, підкреслює Подоляк, максимально швидко й ефективно намагається зачистити основні коридори СБУ, щоб поставити туди своїх людей.

"Інше питання, чи є у нього достатня кількість професіоналів? І взагалі, що таке концепція СБУ в його виконанні? Загалом, можна сказати, що зараз у нас спецслужби в тому вигляді, в якому вона повинна бути, яка займається реально національною безпекою, а не економічною безпекою тієї чи іншої сім'ї, немає", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подоляк заявив, що зміна влади в Україні означає, що керівники силових органів знову намагатимуться догодити новому президенту Володимиру Зеленському, щоб залишитися на хлібних посадах. Він порівняв це з "виставлянням себе на продаж".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Михайло ПодолякВасиль Грицак
Місце
Україна
Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
3
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Вот так герои Революции Гидности,рыцари без страха и упрека, превращаются в зрадников и коррупционеров. В таких темпах Революцию Гидности и священный Майдан объявят государственным переворотом,а героев небесной сотни подонками,бомжами и наркоманами. Шо твориться?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Макарский Александр, свинья - не с твоим рылом верещат!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel