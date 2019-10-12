Розведення військ не буде: генерал розкрив прийом Путіна

На Донбасі не буде системного розведення військ через бажання президента РФ Володимира Путіна створити тиск на Україну руками її європейських партнерів.

Про це заявив екс-голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, пишуть "Факти". За його словами, розведення військ не вигідно ні Росії, ні бойовикам.

twitter.com

"Не дивлячись на розведення військ в окремих районах, системним процес не стане. Це невигідно ні Росії, ні бойовикам. Упевнений: Путін спробує підштовхнути наших партнерів, зокрема Німеччину і Францію, чинити тиск на Україну, щоб ми погодилися на умови Росії. Мовляв, дивіться: у них в Україні війна, гинуть люди, а вони не хочуть це припинити. Треба спробувати умовити українську владу прийти до виконання формули", – зазначає військовий.

За його словами, план Путіна по зриву розведення військ вже почав реалізовуватися. Однак, підкреслює силовик, його втілення не піде на користь Україні.

"Зараз вже видно, що і Макрон, і Меркель в певній ситуації готові натиснути на нас. Але ж це не вирішить проблему Донбасу. Я маю на увазі, якщо Україна піде на поступки Путіну. Це тільки все більше нас буде затягувати в процес протистояння", – підкреслює він.

При цьому Маломуж констатує, що спроб нинішнього уряду недостатньо для припинення війни на Донбасі. Потрібно вийти на новий рівень переговорів, впевнений він.

"Треба зуміти донести, що те, що відбувається зараз на Донбасі – це не тільки наша внутрішня справа. Це світова гаряча точка. Це протистояння між ядерними державами – між Росією і країнами НАТО. Треба донести до світу, що може розв'язатися ядерна війна, в результаті якої на Землі нічого не залишиться", – резюмує він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомив, як на Донбасі сталася сутичка зі стріляниною між ветеранами АТО і поліцією.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram