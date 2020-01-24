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24 січня • оновлено в 11:08
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"Розуміємо, як ніхто!" Зеленський звернувся до всіх євреїв світу

2.5т
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Український народ, як ніхто, розуміє трагедію Голокосту, яка трапилася з єврейським народом під час Другої світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Український народ, як ніхто, розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу", – наголосив український лідер.

Зеленський розповів Нетаньяху три історії, пов'язані з Голокостом і Україною. Остання стосувалася родини його діда, трьох братів якого розстріляли німці.

"Я розповім історію – історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки, стали жертвами Голокосту: їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися в Україні. Залишився четвертий брат – в той час він був на фронті. Він повернувся живим, пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією", – почав Зеленський.

"Через два роки після війни у нього народився син, а через 31 рік – онук. Через 40 років онук став президентом – і сьогодні він коштує перед вами, пане прем'єр-міністре", – додав президент України.

Також під час робочого візиту Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що він і українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Зеленський Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
он сугс крикнул в конце?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сделав своим героем негодяя и нациста бaндеру, украинцы сами себя признали геноцидным народом. Никогда у вас не будет нормального государства, вы прокляты. Всем русским я бы посоветовала бежать с Украины в Россию. У Украины страшное прошлое и нет будущего, быть украинцем - позорище.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Украинский народ, как никакой другой, понимает трагедию Холокоста,.. " Тут Зеленский не точен! Ещё литовцы и поляки, кроме украинцев! Они и участвовали в Холокосте!
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