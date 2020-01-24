"Розуміємо, як ніхто!" Зеленський звернувся до всіх євреїв світу

Український народ, як ніхто, розуміє трагедію Голокосту, яка трапилася з єврейським народом під час Другої світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Український народ, як ніхто, розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів українських євреїв під час Другої світової війни. І я довго думав про те, що сказати вам під час нашої особистої зустрічі. Наші особисті зустрічі завжди відкриті і приємні. Сказати вам дуже щирі слова, і всім людям Ізраїлю, і всім євреям світу", – наголосив український лідер.

Зеленський розповів Нетаньяху три історії, пов'язані з Голокостом і Україною. Остання стосувалася родини його діда, трьох братів якого розстріляли німці.

"Я розповім історію – історію сім'ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки, стали жертвами Голокосту: їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися в Україні. Залишився четвертий брат – в той час він був на фронті. Він повернувся живим, пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією", – почав Зеленський.

"Через два роки після війни у нього народився син, а через 31 рік – онук. Через 40 років онук став президентом – і сьогодні він коштує перед вами, пане прем'єр-міністре", – додав президент України.

Також під час робочого візиту Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що він і українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію

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