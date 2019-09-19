"Розширять окупацію": Соколова вказала мету Росії у "формулі Штайнмаєра"

Якщо Україна погодиться на так звану формулу Штайнмаєра, то це загрожуватиме їй окупацією ще більших територій Росією.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, що ("формула Штайнмаєра". – Ред.) може призвести лише до того, що вони скористаються ситуацією і збільшать окуповані території. Хто не знає історії, не має майбутнього", – попередила вона українців.

На підтвердження своїх слів телеведуча процитувала колишнього директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Він сказав, що перестати стріляти можна тільки в двох випадках – або якщо стріляєш ти, або якщо стріляють у тебе.

"Це та ж історія, що війну можна закінчити двома способами – або виграти її, або програти. Іншого способу немає. Я не вірю в компроміс із росіянами. Тому єдине, що можу прогнозувати, спираючись на досвід, – вони захочуть розширити території окупації. Скажуть, що ми з вами не виконали якихось умов за угодою, тому вони поводяться так. Брехати там – це як повітрям дихати. Тому я не вірю, що це може бути кроком до фіналу", – підкреслила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той же час Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, ніби Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

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