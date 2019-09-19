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19 вересня • оновлено в 14:13
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"Розширять окупацію": Соколова вказала мету Росії у "формулі Штайнмаєра"

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Якщо Україна погодиться на так звану формулу Штайнмаєра, то це загрожуватиме їй окупацією ще більших територій Росією.

Таку думку озвучила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думаю, що ("формула Штайнмаєра". – Ред.) може призвести лише до того, що вони скористаються ситуацією і збільшать окуповані території. Хто не знає історії, не має майбутнього", – попередила вона українців.

На підтвердження своїх слів телеведуча процитувала колишнього директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Він сказав, що перестати стріляти можна тільки в двох випадках – або якщо стріляєш ти, або якщо стріляють у тебе.

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"Може програти війну": Зеленського попередили про загрозу "формули Штайнмаєра"

"Це та ж історія, що війну можна закінчити двома способами – або виграти її, або програти. Іншого способу немає. Я не вірю в компроміс із росіянами. Тому єдине, що можу прогнозувати, спираючись на досвід, – вони захочуть розширити території окупації. Скажуть, що ми з вами не виконали якихось умов за угодою, тому вони поводяться так. Брехати там – це як повітрям дихати. Тому я не вірю, що це може бути кроком до фіналу", – підкреслила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

  • Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той же час Київ не матиме контролю над цими територіями.

  • Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

  • 18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, ніби Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

  • Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

  • Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Поэтому единственное, что я могу прогнозировать, опираясь на опыт......АЖ ДО СЛЁЗ!!! А вот вчем она права...Кто не знает истории, не имеет будущего....свiдомо MAHДАйнутая мpaзота будущего не имеет!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Борисс Робот, Ну по поводу беканья меканья хрюканья, это к свiдомо MAHДАйнатуму бидлy!! так ты робот или пидopг?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Иваненко Виталий, не плачь девченка, пройдут дожди... твой х"й вернется ты только жди... Козлик продолжай бэкать... в твоем козлином бэканьи ты прекрасен...
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70rus xxx
70rus xxx
Уверен,даже самый неразумный украинец понимает,что при желание "окупант" уже 5 лет назад пил кофе в кафешках Киева и Львова.
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, уверен, не родись ты в рашке козлятнике не стал бы козликом питарасом...
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