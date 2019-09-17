"Розроблена в Кремлі": Безсмертний розкрив правду про "формулу Штайнмайєра"

Так звана "формула Штайнмайєра" ніколи не була передбачена Мінськими домовленостями і цілком могла бути ініційована Кремлем.

Таку думку озвучив колишній представник України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську Роман Безсмертний в ефірі ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що назва "формула Штайнмайєра" була вперше використана в жовтні 2015 після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі. Безсмертний підкреслив, що під час промови міністра закордонних справ Німеччини в залі не було нікого з лідерів держав. Тоді він озвучив буквально таке: "Після ухвалення Верховною Радою України закону про вибори і набуття ним чинності через 90 днів на окупованій території проводяться вибори".

"Все. Через деякий час, повернувшись додому, про це почали говорити зовсім інакше. Оточення президента Путіна говорило одне, зовсім інше на пресконференції було сказано канцлером Меркель і президентом Олландом, і зовсім інше – президентом Порошенком", – зазначив Безсмертний.

Ще через три місяці, за його словами, в Тристоронню контактну групу прийшов лист міністрів закордонних справ Німеччини та Франції. У ньому було викладено таку норму: "Після ухвалення закону України про вибори на Донбасі, проходять вибори. Закон про особливості місцевого самоврядування застосовується до 20:00 в день виборів на тимчасовій основі, а з моменту верифікації місією ОБСЄ відповідності виборів нормам закон про особливий порядок місцевого самоврядування діє на постійній основі".

Скріншот відео Роман Безсмертний

"У мене немає сумнівів, що ця позиція була розроблена в Кремлі і подарована Парижу і Берліну, після чого прийшла в ТКГ. Ніхто і ніколи на Нормандському форматі не стверджував жодного тексту. У 2015 році на конференціях і в Парижі, і в Берліні було вирішено, що немає ніякої необхідності вносити зміни до Конституції України для вирішення цього міжнародного конфлікту", – заявив Безсмертний.

Він також додав, що сприймає "формулу Штайнмайєра" як назву, під якою можна заховати все, що завгодно. Однак українська позиція, переконаний ексчлен ТКГ, повинна виходити з того, що ніяких змін до Конституції вносити не потрібно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений в Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично, "план Штайнмайєра" узаконює "Л/ДНР" в складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, пройде у вересні.

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