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''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії

10.2тЧитати матеріал російською

Україна і Білорусь не повинні допустити, щоб Росія вторглася із білорусько-українського кордону.

Про це заявив президент Петро Порошенко у Гомелі під час зустрічі з представниками української громади, повідомляє прес-служба глави держави.

"Це кордон дружби, і ми ні в якому разі не повинні допустити, щоб для України з території Білорусі була якась загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використовувала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг", — сказав він.

Порошенко також подякував українцям "за роботу, яку вони роблять для консолідації".

''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії
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"Ми з добрими намірами приїхали у Білорусь для того, щоб продемонструвати стратегічність і відповідальність", — додав він.

''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії
''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії

"Ми спираємося на вас, ви — точно розраховуєте на нас. Тому на сьогодні Україна розвивається такими темпами, економіка зростає, армія побудована, церкву свою матимемо", — підкреслив глава держави.

Також Порошенко провів зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії

"Співпраця між Україною та Білоруссю базується на дружбі. Ми впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн показує, що приріст становить понад 23%. Важливо зберегти ці тенденції", — зазначив глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав екстрений наказ про зміцнення державного кордону з Україною і збільшення кількості прикордонників.

Особа
Петро Порошенко
Місце
БілорусьГомель
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Порозовел Петрушка,глазки свиные блестят-похмелили болезного перед фото.Но, судя по вечно мятому костюму,валялся он где-то под креслом в самолёте.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так Климкин- Чугункин врет, предупреждая о опасности посещения украинцами Белоруссии?
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Да лукаш и пу-как два брата акробата-просякли комм.скрепами, председатель колхоза и чекист найдут общий язык.
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