''Розраховуйте на нас!'' Порошенко попередив Білорусь про загрозу з Росії

Україна і Білорусь не повинні допустити, щоб Росія вторглася із білорусько-українського кордону.

Про це заявив президент Петро Порошенко у Гомелі під час зустрічі з представниками української громади, повідомляє прес-служба глави держави.

"Це кордон дружби, і ми ні в якому разі не повинні допустити, щоб для України з території Білорусі була якась загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використовувала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг", — сказав він.

Порошенко також подякував українцям "за роботу, яку вони роблять для консолідації".

"Ми з добрими намірами приїхали у Білорусь для того, щоб продемонструвати стратегічність і відповідальність", — додав він.

"Ми спираємося на вас, ви — точно розраховуєте на нас. Тому на сьогодні Україна розвивається такими темпами, економіка зростає, армія побудована, церкву свою матимемо", — підкреслив глава держави.

Також Порошенко провів зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"Співпраця між Україною та Білоруссю базується на дружбі. Ми впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн показує, що приріст становить понад 23%. Важливо зберегти ці тенденції", — зазначив глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав екстрений наказ про зміцнення державного кордону з Україною і збільшення кількості прикордонників.