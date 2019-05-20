Розпуск Верховної Ради: Зеленському нагадали, що говорить Конституція

Президент України Володимир Зеленський перед тим, як робити з трибуни заяви про розпуск Верховної Ради, повинен дотриматись процедури, прописаної в Конституції.

Про це в ефірі ObozTV розповів заслужений юрист України, один із творців української Конституції Віктор Мусіяка. За його словами, в Основному законі чітко визначено інструментарій дострокових виборів.

"Стаття 90 Конституції говорить, що рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України (між іншим, не про розпуск) приймається президентом України після консультацій з головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України. Спочатку президент повинен провести консультації, які передбачені Конституцією", – зазначив співавтор Основного закону.

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Мусіяка не виключив, що під час консультацій у парламенті Зеленського переконають відмовитися від ідеї дострокових виборів у Раду. За його словами, в такому випадку Рада отримає можливість спокійно розглянути й ухвалити низку невідкладних законів, яких вимагає глава держави.

Експерт зазначив, що в разі дострокових виборів депутати "побіжать готуватися в свої округи" і робота Ради фактично зупиниться. Якщо ж рішення про розпуск не буде ухвалено, нардепи отримають час до 27 липня, щоб ухвалити ці закони.

На питання, коли можуть відбутися позачергові вибори, Мусіяка відповів: "Якщо президент у понеділок указ видасть, то протягом 60 наступних днів мають відбутися вибори – в останню неділю цього 60-денного терміну. Чергові вибори повинні відбутися 27 жовтня, а позачергові можуть бути 28 липня".

Зеленський розпускає Раду president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

Перед цим він попросив депутатів ухвалити низку невідкладних законів:

закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не тільки серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою.

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