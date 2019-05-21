Нардеп про розпуск Ради: Зеленський загнав себе в пастку

Президент України Володимир Зеленський указом про розпуск Верховної Ради зажене себе в пастку, оскільки тоді парламент не зможе ухвалити низку необхідних йому рішень.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив народний депутат від фракції "Самопоміч" Олександр Опанасенко. На його думку, нардепи повністю зосередять свої сили на виборчій кампанії, і в Раді "буде досить складно зібрати більшість для голосування".

"Для нового президента буде досить серйозна вилка і розтяжка. Кожен день гратиме проти нього. До моменту інавгурації час грав на нього – йому владу не дають, народ співчуває, рейтинг зростає. Тепер час гратиме проти нього, народ вимагатиме швидких перемог", – зазначив Опанасенко.

За його словами, дострокові вибори Ради в найближчі 2-3 місяці не дадуть Зеленському жодних переваг, якщо пройдуть за змішаною системою: "Якщо вибори будуть за нинішніми правилами, як він зможе контролювати мажоритарну частину? Треба дивитися на мажоритарників, мажоритарники – це половина" .

Депутат зазначив, що у нового президента зараз величезний рейтинг. Щоб перезавантажити Раду, йому потрібен Виборчий кодекс, який передбачає вибори за відкритими списками. Однак законопроект про Виборчий кодекс містить 4 тисячі правок, і якщо нардепи не захочуть піти назустріч Зеленському, то розгляд документа може розтягнутися на довгі місяці.

"Мені здається, що він занадто рано сказав про розпуск – до того, як провести переговори "на березі" перед розпуском. Він уже сказав, тепер повинен медійно показати, що він розганяє Верховну Раду, вони там засиділися. А з іншого боку, Верховна Рада повинна підтримати його кадрову квоту – міністр закордонних справ, міністр оборони, глава СБУ", – пояснив Опанасенко.

Як зазначив нардеп, передчасний меседж обрізав Зеленському можливості для маневру.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 травня, заявив, що достроково припиняє повноваження Верховної Ради.

Перед цим він попросив депутатів прийняти низку невідкладних законів:

закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення;

звільнити з посад голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не тільки серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6 роками ув'язнення.

У вівторок, 21 травня, президент Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями і групами щодо розпуску Верховної Ради (всі подробиці читайте тут). Була досягнута домовленість про проведення дострокових виборів 21 або 28 липня.

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