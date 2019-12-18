Розминають пальці? "Слугу народу" спіймали на таємних шифрах у Раді

Під час голосування за остаточне скасування депутатської недоторканності спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито подавали таємні сигнали фракції "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Смірнов. Він припустив, що дивними жестами керівництво парламенту давало зрозуміти нардепам з президентської партії, як голосувати за певні поправки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Стефанчук і Разумков Скріншот відео

"Багато хто чув про "команди" Разумкова, які дають зрозуміти "слугам народу", як треба голосувати за той чи інший законопроєкт. Так ось, мені здається, я знайшов новий "позивний" у момент, коли треба підтримати затверджену комітетом поправку в другому читанні", – написав Смірнов.

Він зазначив, що 18 грудня під час розгляду законопроєкту про зняття недоторканності фракція "Голос" наполягала на виключенні з документу поправки нардепа від ОПЗЖ Мамки. На думку фракції Святослава Вакарчука, ця поправка не прибирає, а, навпаки, цементує депутатську недоторканність.

"І щоб збити правку Мамки, яку затвердив комітет, її поставили на підтвердження. І ось коли "Голос" попросив поставити поправку на голосування, перший віцеспікер Стефанчук і разом з ним Разумков підняли вказівний палець і почали ним крутити в бік сектора, де сидить керівництво фракції "Слуга народу". Це можна чітко побачити в перші 15 секунд відео. Щоправда, не будемо виключати, що керівництво Ради просто захотіло розім'яти пальці", – з іронією помітив Смірнов.

У коментарях під курйозним відео підписники журналіста також допустили, що члени "Слуги народу" можуть мати свою "мову жестів", і відреагували на казус з гумором.

"Ми писали, ми писали, наші пальчики втомилися", "Треба тренувати слух і подавати команди ультразвуковими свистками для собак", "Обвели навколо пальця", "Дивний жест. Дуже дивний", – дивуються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Разумкова і Стефанчука вже помічали за подачею дивних сигналів для "Слуги народу" перед початком важливих голосувань.

Йдеться про дві фрази: "Прошу визначатися і голосувати" і "Прошу підтримати і голосувати". Перша використовується в тому випадку, якщо "слугам народу" не потрібно голосувати, друга ж позначає сигнал для натискання "зеленої кнопки".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!