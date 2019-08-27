"Розлучення і 3% ВВП за поцілунок": реакція соцмереж на флірт дружини Трампа з Трюдо

Поцілунок дружини президента США Меланії Трамп і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час саміту Великої сімки (G7) у Франції викликав справжній фурор в соцмережах.

Користувачі припускають, що президент США Дональд Трамп може приревнував молоду дружину до канадського красунчика-прем'єра і постарається покарати його, а заодно і його країну.

"Знаючи, які чортенята живуть в голові у Дональда Трампа, переживаю, як би він після цього фото не ввів чергові спецтарифи на канадські товари. А завершиться все тим, що Джастін Трюдо заплатить за поцілунок Меланії Трамп двома-трьома відсотками ВВП", - прокоментував у своєму Фейсбуці український журналіст Іван Верстюк.

"Це так романтично - 3% ВВП за поцілунок Першої леді!))", - відреагував на це користувач.

Почесний консул Ізраїлю у Львові Олег Вишняков також розмістив фото поцілунку Мелані і Трюдо, підкреслив, що саме "Канада - лідер вільного світу".

"Після такого фото дивно, що Трамп не оголосив війну Канаді ...", - здивувався тут же в коментарях ізраїльський журналіст Шимон Бріман.

"Він просто ще фото не бачив. Як мінімум паркан з Канадою не за горами", - відповів йому Вадим Репкін.

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp - BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019

Крім того, соцмережі вибухнули різними мемами на цю тему.

"Почекай виборів - після того як він програє я буду вільніша" Мем з соцмереж

А журналіст Іван Яковина вважає, що в сімействі Трампів за Джастіна Трюдо вже йде справжня боротьба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Франції на саміті "Великої сімки" першу леді США Меланію Трамп зняли за поцілунком з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Інцидент стався після офіційної фотосесії на G7.

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