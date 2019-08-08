Розкол у "Слузі народу": Разумков пояснив, що відбувається

У партії "Слуга народу" немає тенденції до розколу, незважаючи на публічні конфлікти її представників.

Про це заявив глава партії Дмитро Разумков ВВС Україна. Таким чином він відреагував на суперечки між новообраними депутатами від "Слуги народу" Давидом Арахамією і Олександром Дубінським.

"Незважаючи на те, що говорять про "розкол" – це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і зараз. Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству або державі... Ми можемо проводити це в офісі, і навіть на ефірах. Це інший підхід до публічної політики", – сказав Разумков.

Разумков і Дубінський УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія зробив зізнання про проросійських "слуг народу".

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