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13 березня • оновлено в 21:05
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Розкол в "Слузі народу" через ОРДЛО: список підписів нардепів значно розширився

11.5т
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Уже 40 нардепів від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

В опублікованому зверненні представники монобільшості підкреслили, що прийняте представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ є неприйнятним (щоб подивитися список нардепів, доскрольте до кінця сторінки).

Нардепи виступили проти того, щоб в консультативну раду на рівних правах з українською стороною увійшли і представники окремих районів Донбасу. Вони підкреслили, що відповідно до закону України, Росія визнана окупантом, тому визнання "ЛНР" і "ДНР" в будь-якій формі є неможливим.

"Всі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також про припинення збройної агресії повинні вестися виключно з Російською Федерацією і її представниками", – сказано в повідомленні.

"Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів і стану переговорів", – зажадали депутати.

Повний список нардепів, які виступили проти рішення ТКГ в Мінську:

Розкол в "Слузі народу" через ОРДЛО: список розширився
Розкол в "Слузі народу" через ОРДЛО: список розширився

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Mega Death
Mega Death
Непонятно, чего хотят эти люди?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Время играет на Донбасс! Чем дольше радикалы и нацыки не будут позволять Киеву договориться с Донбассом, тем лучше для Донбасса. Все больше и больше открывается пунктов выдачи паспортов России.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Тогда пусть едут на Донбасс сами - "уговаривать" свободолюбивых дончан признать власть нищего б а н д е р о в с к о г о режима карлика Зе!)))
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Федяков Алексей, п/и/дар\ю\га, это у вас Кавказ свободолюбивый. А мы, жители украинского Донбасса, считаем, что наша территория временно захвачена вашей п/р/окля\т\ой к/о/злом\о\рдой п/е/деРрац\и\ей. Донецк, Украина.
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