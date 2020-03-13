Розкол в "Слузі народу" через ОРДЛО: список підписів нардепів значно розширився

Уже 40 нардепів від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

В опублікованому зверненні представники монобільшості підкреслили, що прийняте представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ є неприйнятним (щоб подивитися список нардепів, доскрольте до кінця сторінки).

Нардепи виступили проти того, щоб в консультативну раду на рівних правах з українською стороною увійшли і представники окремих районів Донбасу. Вони підкреслили, що відповідно до закону України, Росія визнана окупантом, тому визнання "ЛНР" і "ДНР" в будь-якій формі є неможливим.

"Всі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також про припинення збройної агресії повинні вестися виключно з Російською Федерацією і її представниками", – сказано в повідомленні.

"Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів і стану переговорів", – зажадали депутати.

Повний список нардепів, які виступили проти рішення ТКГ в Мінську:

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

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