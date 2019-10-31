Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

2.6т Читати матеріал російською

За арешт народного депутата України від групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича проголосували тільки 208 представників президентської партії "Слуга народу".

Так, гучне рішення проігнорували ті члени парламентської монобільшості, які входять до неформальної групи бізнесмена Ігоря Коломойського. За даними OBOZREVATEL, вона складається орієнтовно з 30 нардепів.

Показово, що вони не голосували проти арешту Дубневича, однак не висловили своєї позиції взагалі: були відстуніми у Верховній Раді або ж утрималися. Серед тих, хто не підтримали ініціативу, – Макс Бужанський, Федір Веніславський, Олександр Дубінський, Олександр Куницький, Олександр Ткаченко та інші "слуги народу".

Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич

Новини
"Прямо в генпрокурора!" Нардеп спалив листування про "договірняк" щодо Дубневича

Як стало відомо джерелам, засідання провладної фракції пройшло на підвищених тонах, а в Офісі президента незадоволені такою позицією частини депутатів. Адже підсумки скандального волевиявлення знову показали, що в критичних моментах у монобільшості не знаходиться необхідних 226 голосів.

В цьому разі ситуацію врятували виключно члени партії "Голос", що одностайно підтримали арешт Дубневича.

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Що стосується голосування за притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності й затримання нардепа, то там картина мала більш цілісний вигляд: "слуги народу" охочіше голосували за ці пункти.

Поіменне голосування за притягнення до кримінальної відповідальності

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Поіменне голосування за затримання Дубневича

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але необґрунтованими подання ГПУ на Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Ярослав Дубневич
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
какая радость для порохоботиков) тока не врубаются они что расколы никогда к хорошему не приводят)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel