Розкол? Хто зі "Слуги народу" провалив голосування за арешт Дубневича: названі прізвища

За арешт народного депутата України від групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича проголосували тільки 208 представників президентської партії "Слуга народу".

Так, гучне рішення проігнорували ті члени парламентської монобільшості, які входять до неформальної групи бізнесмена Ігоря Коломойського. За даними OBOZREVATEL, вона складається орієнтовно з 30 нардепів.

Показово, що вони не голосували проти арешту Дубневича, однак не висловили своєї позиції взагалі: були відстуніми у Верховній Раді або ж утрималися. Серед тих, хто не підтримали ініціативу, – Макс Бужанський, Федір Веніславський, Олександр Дубінський, Олександр Куницький, Олександр Ткаченко та інші "слуги народу".

Ярослав Дубневич

Як стало відомо джерелам, засідання провладної фракції пройшло на підвищених тонах, а в Офісі президента незадоволені такою позицією частини депутатів. Адже підсумки скандального волевиявлення знову показали, що в критичних моментах у монобільшості не знаходиться необхідних 226 голосів.

В цьому разі ситуацію врятували виключно члени партії "Голос", що одностайно підтримали арешт Дубневича.

Що стосується голосування за притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності й затримання нардепа, то там картина мала більш цілісний вигляд: "слуги народу" охочіше голосували за ці пункти.

Поіменне голосування за притягнення до кримінальної відповідальності

Поіменне голосування за затримання Дубневича

Нагадаємо, 30 жовтня Регламентний комітет Верховної Ради визнав законними, але необґрунтованими подання ГПУ на Ярослава Дубневича, вказавши на відсутність об'єктивної сторони злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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