"Розігнати всіх": у ЦВК допустили перевибори на двох округах

На двох дільниця у Київській та Чернігівський областях виявили порушення, які можуть стати приводом для невизнання результатів на цих округах та проведення переголосування.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила член виборчої комісії Ірина Єфремова, яка зазначила, що мова йде про №94 та №207 дільниці.

"У №207 проблема зі складом комісії, там деякі члени з незрозумілих причин дозволи встановити в комісії камери відеоспостереження. Цим порушенням вже займається поліція, і у нас буде засідання, де ми приймемо рішення. Скоріше за все, буде дуже серйозне попередження про те, що їхні дії можуть попасти під статтю Кримінального Кодексу України", – розповіла член ЦВК.

На дільниці №94 звільнили членів комісії від партії "Самопоміч", відтепер у політсилі наполягають на тому, що склад ДВК є нелегітимним.

"Я теж так вважаю, і на мою думку, одну і другу комісію потрібно розганяти і набирати нову. Але формування нової комісії це велика робота з представниками партій, які повинні надати свої людей, і ми тоді отримаємо ці склади комісій аж до початку підрахунку голосів", – пояснює Єфремова.

Главком

Членкиня ЦВК не виключає, що з цими дільницями можуть виникнути проблеми аж до зриву виборів на двох округах.

"На загальний результат виборів це не впливає, але тоді на цих округах буде переголосування", – повідомила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16:00 явка виборців на позачергові парламентські вибори становить 36,1%.

Поліція України станом на 15:00 отримала понад 1,2 тисячі повідомлень про порушення на виборах в Раду.

Як повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк, за фактом порушень поліція відкрила 21 кримінальне провадження та склала 24 адміністративних протоколи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал