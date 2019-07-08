"Розгортається нова битва!" Україну попередили про загрозу перед виборами в Раду

В Україні перед позачерговими парламентськими виборами у Верховну Раду розгортається "нова битва".

Про це в Facebook повідомив український журналіст Павло Казарін, зазначивши, що "вся наша історія – це війни меншин".

"Та меншість, яке перемагає, починає говорити від імені "більшості". П'ять років тому перемогу здобула меншість Майдану. Саме їх порядок став домінуючим на наступні роки. Ті, хто був обраний в 2014-му – ввібрали її в себе і потім транслювали на протягом своєї каденції", – розповів він.

Журналіст пояснив, чому перемога меншини стала можливою.

"По-перше, окупація викреслила з електоральної карти мільйони носіїв прорадянських поглядів. По-друге, до цих самих меншин приєдналася інертна більшість. Хтось злякався війни. Хтось захотів бути "в тренді". Хтось вважав, що нова Україна подарує йому одномоментне зарплатно-пенсійне щастя. У підсумку, наступні кілька років ми жили в ситуативному консенсусі. Який зводився до ряду моментів. Втеча від Росії. Зближення з Європою. Перегляд історичної політики. Нове символічне обрамлення країни", – зазначив він.

Верховна Рада вікіпедія

При цьому Казарін підкреслив, що з часів Майдану в країні йшла ерозія ціїє самої "більшості".

"Хтось втомився. Хтось розчарувався. Хтось помилився в своїх особистих кар'єрних очікуваннях. Когось перекупили. З кожним роком ситуативні попутники відвалювалися,"більшість" танула – поки знову не перетворилася на меншість. І тепер на наших очах знову розгортається битва меншин. Те, що переможе, наступні п'ять років стане виступати від імені більшості", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд України скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторну жеребкування номерів партій у виборчому бюлетені на дострокових парламентських виборах.

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