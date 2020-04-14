Розгляд правок до закону про ПриватБанк раптово перенесли: Южаніна розповіла подробиці

Засідання профільного комітету, який мав розглядати правки до законопроєкту про ПриватБанк, несподівано перенесли з 16 на 21 квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна. Вона висловила переконання, що президент Володимир Зеленський не має політичної волі на ухвалення цього законопроєкту, через це країна стає заручницею олігархічних інтересів.

"Роздуми щодо ухвалення законопроєкту №2571-д. Підтримати голосування цього законопроєкту президент Зеленський приїхав особисто в Раду. "Європейська солідарність" віддала голоси заради фінансової стабільності України. А далі з документом 2571-д почалися справжні "дива" та фокуси. Від 16 тисяч правок – до затягування процесу розгляду в профільному комітеті", – нагадала Южаніна.

"Мої заяви про відсутність політичної волі для ухвалення закону отримують дедалі більше яскравих підтверджень. Сьогодні чергове. Строк подачі правок для розгляду законопроєкту в другому читанні закінчився 6 квітня 2020 року. Як член профільного комітету жодного повідомлення про те, як просувається робота з підготовки таблиці, я не мала", – зауважила Южаніна.

Вона зазначила, що лише вчора, 13 квітня, через систему електронного документообігу отримала лист, що засідання комітету відбудеться 16 квітня 2020 року, тобто з моменту закінчення терміну подання правок минуло 9 днів.

"До речі, ця таблиця, яка вже, сподіваюся, давно сформована, так і не надійшла народним депутатам на ознайомлення. А тут знову фальстарт – комітет переноситься на 21 квітня. Ще понад тиждень Україна житиме в умовах "туманного" фінансового майбутнього", – наголосила Южаніна.

"Ухвалений напередодні секвестр бюджету стає заручником політичної гри Офісу президента, від якого так залежить голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики", – переконана Южаніна.

Як писав OBOZREVATEL:

7 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який унеможливлює повернення ПриватБанку або мільярдні компенсації за нього колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк знадобиться майже рік.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!