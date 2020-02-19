"Давайте розберемося!" "Розбійник" знову посперечався із Зеленським у Борисполі: відео

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський у липні назвав "розбійником" і вигнав із наради, знову публічно звернувся до глави держави.

Новий інцидент трапився під час візиту Зеленського в Боріспіль у середу, 19 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цього разу Годунок вирішив попросити президента розслідувати розкрадання у сфері охорони здоров'я, влаштувавши з ним суперечку. "Пане президенте, дайте слово Ярославу-"розбійнику"?" – вигукнула жінка з натовпу під час брифінгу.

"Розбійник" знову посперечався із Зеленським у Борисполі

"Я розумію, це дико від мене звучатиме, але послухайте мене, будь ласка. Я "розбійник", я не про себе зараз кажу, але дивно від мене звучатиме. Коли розслідуються зловживання, крадіжки попередньої райадміністрації. Я розумію, що тоді вам на мене наговорили, що я такий-сякий поганий, але ось "розбійник" прийшов просити вас, губернатора просив, будь ласка, давайте мільйони, сотні, які вкрала попередня райадміністрація, на які ми могли побудувати корпус, давайте нарешті розберемося. Повірте, я готовий надати факти, мільйони крадіжок", – обурився чиновник.

"Розбійник" Годунок посперечався із Зеленським у Борисполі Скріншот з відео

"Я прошу вибачення, можна ми спочатку добудуємо, а потім будемо розбиратися. Я хочу ще раз вам сказати – ви вже відома тут людина", – пожартував президент.

"Дякую. Ну просто за 100 мільйонів, можна було за 50 зробити", – продовжив Годунок.

"Це до правоохоронних органів. Я ж не правоохоронний орган", – відповів йому Зеленський.

"Дайте доручення розслідувати факти", – висловився "розбійник", на що президент відповів ствердно і закінчив розмову.

Дивіться відео з 10:20

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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