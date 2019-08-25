Росію хочуть покликати на саміт 7G: у Путіна відреагували

У Кремлі розраховують на розсудливість всіх учасників G7 щодо повернення Росії в об'єднання країн.

Про це у бесіді з ТАСС заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він додав, що у Росії відносини з переважною більшістю учасників "Групи семи" відновлюються і "знаходяться на досить позитивному треку".

Говорячи про поліпшення відносин з G7, представник Путіна згадав Німеччину, Японію, Італію і Францію.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін 112 канал

При цьому Пєсков зазначив, що з деякими країнами відновити відносини поки не вдається.

"З деякими країнами поки відновлювати (відносини, - прим. Ред.) Не вдається, але ми сподіваємося, що здоровий глузд рано чи пізно візьме гору", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).

Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України.

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