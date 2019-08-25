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Росію хочуть покликати на саміт 7G: у Путіна відреагували

1.8т Читати матеріал російською

У Кремлі розраховують на розсудливість всіх учасників G7 щодо повернення Росії в об'єднання країн.

Про це у бесіді з ТАСС заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він додав, що у Росії відносини з переважною більшістю учасників "Групи семи" відновлюються і "знаходяться на досить позитивному треку".

Говорячи про поліпшення відносин з G7, представник Путіна згадав Німеччину, Японію, Італію і Францію.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

112 канал

При цьому Пєсков зазначив, що з деякими країнами відновити відносини поки не вдається.

"З деякими країнами поки відновлювати (відносини, - прим. Ред.) Не вдається, але ми сподіваємося, що здоровий глузд рано чи пізно візьме гору", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Все эти "танцы с бубном" напоминают ситуацию с ПАСЕ. Украина продолжает верить, что она пуп земли и всё вращается вокруг Украины, но здравый смысл побеждает.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Убийцу в тюрьму затопорить надо-а не в G7 приглашать.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Hecke Josef, а там все голуби мира собрались.
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