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12 листопада • оновлено в 09:46
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/ Політика

Росію дотиснуть: Арахамія назвав терміни зустрічі Зеленського та Путіна

1.3т
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Зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в нормандському форматі відбудеться до 20 грудня.

Такий прогноз дав голова парламентської фракції у Верховній Раді "Слуга народу" Давид Арахамія, передає LIGA.net.

"Залишилося пару днів до фіналізації розведення. Мій прогноз – до 20 грудня зустріч трапиться", – повідомив депутат.

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Арахамія припустив, що зустріч все-таки відбудеться, адже на Росію тиснуть Німеччина і Франція.

"Вони (в Росії – Ред.) ісіляко петляють від неї. Президент Зеленський постійно спілкується з Меркель і Макроном, і нагадує, що всі взяті на себе зобов'язання ми виконуємо. Відповідно у росіян буде дуже погана позиція, якщо вони будуть відмовлятися незрозуміло з- за чого. Вони намагалися включити туди газ (в переговорний процес по Донбасу – Ред.) і будь-яким способом уникнути цього процесу. Але, мені здається, їх дотиснуть", – додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

Також посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться в "нормандському форматі" в кінці листопада.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Особи
Давид Арахамія Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Serov Oleg
Serov Oleg
и этот оказался идиотом....что же так не везет окр.аине,то....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куда Россия пыталась "включить газ"? В Нормандский формат? Этот человек в своём уме? Украинцы, я вот правда не понимаю, что с вами произошло в 2014? Массовый неизлечимый психоз? Где вы столько дураков берете во власти?
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3
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
По ходу эта анамалия на пару с калоедусом на что то тяжелое перешли.
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