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30 січня • оновлено в 11:45
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"Росіяни продовжують вбивати, але ви засліплені!" Гончаренко виступив із потужною промовою в ПАРЄ

5.7т
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Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що делегати від країн-членів Парламентської Асамблеї Ради Європи засліплені російськими грошима.

І це попри те, що країна-агресорка Росія продовжує вбивати людей на українському Донбасі. З такою промовою він виступив у ПАРЄ і поділився відео у своєму Telegram-каналі.

"Європейські цінності були продані за 70 мільйонів, які Російська Федерація заплатила Асамблеї. Не так і багато. 25 мільйонів – за права людини, 25 мільйонів – за верховенство права, 20 мільйонів – за демократію", – висловився нардеп.

Олексій Гончаренко звинуватив делегатів ПАРЄ у продажності Росії

Олексій Гончаренко звинуватив делегатів ПАРЄ у продажності Росії

Він зазначив, що на той час як країни-члени ПАРЄ роблять Росії такі знижки, вже понад 13 тисяч українців убиті.

"І це не кінець. Вони продовжують вбивати. Українців – в Україні, грузинів – у Грузії, англійців – у Солсбері, нідерландців – у малайзійському лайнері", – обурився Гончаренко.

Водночас, наголосив депутат, він здивований тим, що автором доповіді та пропозиції зняти санкції є саме представник Нідерландів.

Виступ Гончаренка в ПАРЄ

Виступ Гончаренка в ПАРЄ

Скриншот із відео

"Дуже символічно, що Асамблея обрала Толстого на посаду заступника голови. На жаль, його родичем був Лев Толстой. Великий письменник. Він написав прекрасний роман "Анна Кареніна". Ось ПАРЄ, як Анна Кареніна, розривається між європейськими цінностями і російськими виплатами, які в результаті стали переконливішими для членів Асамблеї", – підсумував Гончаренко.

Виступ Гончаренка в ПАРЄ

Виступ Гончаренка в ПАРЄ

Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ Росія - країна-агресор
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
Лешке деваться некуда. Зарабатывает, как в последний день жизни. Скоро халява закончится. В Одессе и прибьют.
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
В России куча украинцев работает, никого не убивают. Убивают на Донбассе тех,кто с оружием пришел убивать мирных местных жителей.Большинство воюющих там с ВСУ и добробатами местные жители.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Пускать желчь в бессильной злобе удел слабых. Зачем вы Украину такой слабой сделали?
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