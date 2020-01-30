"Росіяни продовжують вбивати, але ви засліплені!" Гончаренко виступив із потужною промовою в ПАРЄ

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що делегати від країн-членів Парламентської Асамблеї Ради Європи засліплені російськими грошима.

І це попри те, що країна-агресорка Росія продовжує вбивати людей на українському Донбасі. З такою промовою він виступив у ПАРЄ і поділився відео у своєму Telegram-каналі.

"Європейські цінності були продані за 70 мільйонів, які Російська Федерація заплатила Асамблеї. Не так і багато. 25 мільйонів – за права людини, 25 мільйонів – за верховенство права, 20 мільйонів – за демократію", – висловився нардеп.

Олексій Гончаренко звинуватив делегатів ПАРЄ у продажності Росії

Він зазначив, що на той час як країни-члени ПАРЄ роблять Росії такі знижки, вже понад 13 тисяч українців убиті.

"І це не кінець. Вони продовжують вбивати. Українців – в Україні, грузинів – у Грузії, англійців – у Солсбері, нідерландців – у малайзійському лайнері", – обурився Гончаренко.

Водночас, наголосив депутат, він здивований тим, що автором доповіді та пропозиції зняти санкції є саме представник Нідерландів.

Виступ Гончаренка в ПАРЄ Скриншот із відео

"Дуже символічно, що Асамблея обрала Толстого на посаду заступника голови. На жаль, його родичем був Лев Толстой. Великий письменник. Він написав прекрасний роман "Анна Кареніна". Ось ПАРЄ, як Анна Кареніна, розривається між європейськими цінностями і російськими виплатами, які в результаті стали переконливішими для членів Асамблеї", – підсумував Гончаренко.

Виступ Гончаренка в ПАРЄ Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гончаренко розповів, що більше 30 делегатів ПАРЄ підтримали ініціативу українців і піднялися з місць на знак протесту проти участі в засіданнях Росії.

У червні Гончаренко зчепився з главою російської делегації Петром Толстим у кулуарах ПАРЄ, яка ухвалила рішення повернути РФ усі права в Асамблеї. Українець пригрозив представнику окупантів лавою підсудних у Гаазі.

Крім того, український нардеп поставив на місце російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, вставши на захист українських моряків, які тоді перебували в полоні. Сперечаючись із нею, він назвав президента Росії Володимира Путіна "гопником".

Пізніше Олексій Гончаренко в ПАРЄ знову вступив у публічну перепалку з російським пропагандистом.

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