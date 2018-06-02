Росія знову використовує свій улюблений коник - Портников

Анонсовані на 11 червня в Берліні переговори міністрів закордонних справ країн "Нормандської четвірки" навряд чи істотно змінять ситуацію на Донбасі, оскільки Росія завдяки їм просто вдається до свого улюбленого прийому.

Таку думку в колонці для Радіо Свобода висловив журналіст і політолог Віталій Портников.

"Імітація переговорного процесу - улюблений коник російської дипломатії, в Москві навчилися затягувати будь-які переговори на десятиліття. У 2017 році в Росії була надія, що головною імітаційної майданчиком стануть консультації з американським представником Куртом Волкером - бо ще живі були надії на угоду з Дональдом Трампом. Однак Волкер виявився жорстким парламентером і продемонстрував прекрасне розуміння кремлівської тактики. І тоді з ним просто перестали розмовляти - та ще й з публічними заявами про "неконст руктівних "американського дипломата", - розповів він.

Портников нагадав, що Кремль заморозив нормандський формат на 16 місяців, а тепер раптово вирішив продемонструвати готовність до конструктивності.

"Це - подача в сторону європейців. Ангела Меркель сформувала новий уряд і хотіла б відновити свої позиції важливого гравця на континенті. До особливої ​​ролі в регіоні, на відміну від свого попередника Франсуа Олланда, тяжіє і французький президент Еммануель Макрон. Новому міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу також необхідно проявити себе на східному напрямку, яке стало одним із пріоритетів німецької дипломатії ще в Мінську", - пояснив Портников.

Портников зазначив, що Кремль веде переговори по черзі то з американцями, то з європейцями.

"Таких "гойдалок" з лишком може вистачити на період до президентських і парламентських виборів в Україні. А ось після цих виборів Кремль може подумати про зміну тактики - в залежності від того, які сили прийдуть до влади в сусідній країні. А якщо мало що зміниться - що ж, тоді [президент Росії Володимир] Путін буде кататися на своїх гойдалках до президентських виборів в США", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Портников спрогнозував долю Донбасу після відставки Суркова