Головна Новини
18 листопада • оновлено в 15:44
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Росія зберігала козир!" Україні вказали на тривожний нюанс із поверненням кораблів

3.5т
Читати матеріал російською

Повернувши Україні захоплені кораблі, Росія подолала ізоляцію, послабила міжнародні санкції і домоглася ухвалення Україною кремлівського плану щодо Донбасу.

Таку думку висловив політичний експерт Анатолій Октисюк, передають "Факти". На його думку Росія вийшла з наявної ситуації з великим бонусом.

"Російська дипломатія вкотре зробила Україну. У росіян треба повчитися, як викручувати з мінуса великий плюс і політичні преференції", – зазначив Октисюк.

Політексперт вважає, що замість того, щоб відразу віддати Україні кораблі за рішенням Морського трибуналу ООН, Росія зберігала їх як козир напередодні зустрічі в нормандському форматі і успішно розіграла цю карту.

Українські кораблі

Українські кораблі

Інформаційний спротив

Новини
Повернення Україні захоплених кораблів: поведінці Росії знайшли три причини

"Тепер Москва робить жест доброї волі і віддає зіпсовані "посудини" українській стороні (я більше ніж упевнений, що ці кораблі росіяни зіпсували і порізали все обладнання)... Мовляв, ми вам кораблі повертаємо і готові до діалогу з Києвом, але ви ще у парламенті узгодьте окремий закон про особливий статус і вибори в ОРДЛО, а в Париж нам на узгодження привезіть драфт документа", – зазначив експерт.

На його переконання, тепер у Кремлі готуються до федералізації України.

"А на додачу ми ще готові санкціонувати прямий обмін військовополонених між Україною і ОРДЛО. Тепер Росія тримає впевнений курс на вихід з дурної ситуації та ізоляції, впритул наближаючись до ослаблення санкцій тиску і федералізації України шляхом реінтеграції ОРДЛО на своїх умовах", – пояснив Октисюк.

Як писав OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
36
47
Смішно
6
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
А вы откажитесь их забирать, назло москалям
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Я больше, чем уверен, что Россия настоящие боевые корабли оставила себе, а Украине передала копии из пластилина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги