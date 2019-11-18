"Росія зберігала козир!" Україні вказали на тривожний нюанс із поверненням кораблів

Повернувши Україні захоплені кораблі, Росія подолала ізоляцію, послабила міжнародні санкції і домоглася ухвалення Україною кремлівського плану щодо Донбасу.
Таку думку висловив політичний експерт Анатолій Октисюк, передають "Факти". На його думку Росія вийшла з наявної ситуації з великим бонусом.
"Російська дипломатія вкотре зробила Україну. У росіян треба повчитися, як викручувати з мінуса великий плюс і політичні преференції", – зазначив Октисюк.
Політексперт вважає, що замість того, щоб відразу віддати Україні кораблі за рішенням Морського трибуналу ООН, Росія зберігала їх як козир напередодні зустрічі в нормандському форматі і успішно розіграла цю карту.
Українські кораблі
Інформаційний спротив
"Тепер Москва робить жест доброї волі і віддає зіпсовані "посудини" українській стороні (я більше ніж упевнений, що ці кораблі росіяни зіпсували і порізали все обладнання)... Мовляв, ми вам кораблі повертаємо і готові до діалогу з Києвом, але ви ще у парламенті узгодьте окремий закон про особливий статус і вибори в ОРДЛО, а в Париж нам на узгодження привезіть драфт документа", – зазначив експерт.
На його переконання, тепер у Кремлі готуються до федералізації України.
"А на додачу ми ще готові санкціонувати прямий обмін військовополонених між Україною і ОРДЛО. Тепер Росія тримає впевнений курс на вихід з дурної ситуації та ізоляції, впритул наближаючись до ослаблення санкцій тиску і федералізації України шляхом реінтеграції ОРДЛО на своїх умовах", – пояснив Октисюк.
Як писав OBOZREVATEL:
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" у Керчі. Вони пішли Керченською протокою у бік Чорного моря на зустріч із рятувально-буксирним загоном ВМС України.
Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков їдко прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів, оголосивши, що РФ нібито демонструє виключно добрі наміри.
Було анонсовано, що катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" будуть доправлені у порт Одеси.
18 листопада почалася процедура передачі Російською Федерацією захоплених українських кораблів.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!