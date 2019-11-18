"Росія зберігала козир!" Україні вказали на тривожний нюанс із поверненням кораблів

Повернувши Україні захоплені кораблі, Росія подолала ізоляцію, послабила міжнародні санкції і домоглася ухвалення Україною кремлівського плану щодо Донбасу.

Таку думку висловив політичний експерт Анатолій Октисюк, передають "Факти". На його думку Росія вийшла з наявної ситуації з великим бонусом.

"Російська дипломатія вкотре зробила Україну. У росіян треба повчитися, як викручувати з мінуса великий плюс і політичні преференції", – зазначив Октисюк.

Політексперт вважає, що замість того, щоб відразу віддати Україні кораблі за рішенням Морського трибуналу ООН, Росія зберігала їх як козир напередодні зустрічі в нормандському форматі і успішно розіграла цю карту.

Українські кораблі Інформаційний спротив

"Тепер Москва робить жест доброї волі і віддає зіпсовані "посудини" українській стороні (я більше ніж упевнений, що ці кораблі росіяни зіпсували і порізали все обладнання)... Мовляв, ми вам кораблі повертаємо і готові до діалогу з Києвом, але ви ще у парламенті узгодьте окремий закон про особливий статус і вибори в ОРДЛО, а в Париж нам на узгодження привезіть драфт документа", – зазначив експерт.

На його переконання, тепер у Кремлі готуються до федералізації України.

"А на додачу ми ще готові санкціонувати прямий обмін військовополонених між Україною і ОРДЛО. Тепер Росія тримає впевнений курс на вихід з дурної ситуації та ізоляції, впритул наближаючись до ослаблення санкцій тиску і федералізації України шляхом реінтеграції ОРДЛО на своїх умовах", – пояснив Октисюк.

Як писав OBOZREVATEL:

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