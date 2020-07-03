Росія зажадала від України особливого статусу Донбасу: ЗМІ дізналися подробиці
Росія зажадала від України особливого статусу Донбасу, – ЗМі.
Росія вимагає від України уже до кінця тижня закріпити у Конституції особливий статус Донбасу.
Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, журналістам якого лондонський Dossier Centre передав неофіційний робочий документ російської делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки, що проходить у п'ятницю, 3 липня, в Берліні.
Так, позиція Кремля включає якнайшвидшу юридичну реорганізацію тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей – тобто, законодавчого закріплення їх особливого статусу.
У зв'язку з цим в Кремлі хочуть, щоб проєкт відповідних змін до Конституції був представлений в Тристоронній контактній групі в Мінську вже 6 липня.
Крім того, Москва також наполягає на імплементації в українське законодавство схваленої минулого року Києвом "формули Штайнмайера", яка включає надання особливого статусу Донбасу після вільних і справедливих виборів.
Ще одна вимога Росії – надання Києвом до 6 липня списку для чергового обміну полоненими.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".
Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.
По его словам, на референдум вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.
Также народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" озвучили другие вопросы, которые парламент может вынести на общенациональный референдум.
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" навряд чи буде стосуватися питань цілісності України, зокрема надання окупованому Донбасу "особливого статусу".