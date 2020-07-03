Росія зажадала від України особливого статусу Донбасу: ЗМІ дізналися подробиці

Росія вимагає від України уже до кінця тижня закріпити у Конституції особливий статус Донбасу.

Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, журналістам якого лондонський Dossier Centre передав неофіційний робочий документ російської делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки, що проходить у п'ятницю, 3 липня, в Берліні.

Так, позиція Кремля включає якнайшвидшу юридичну реорганізацію тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей – тобто, законодавчого закріплення їх особливого статусу.

У зв'язку з цим в Кремлі хочуть, щоб проєкт відповідних змін до Конституції був представлений в Тристоронній контактній групі в Мінську вже 6 липня.

Крім того, Москва також наполягає на імплементації в українське законодавство схваленої минулого року Києвом "формули Штайнмайера", яка включає надання особливого статусу Донбасу після вільних і справедливих виборів.

Ще одна вимога Росії – надання Києвом до 6 липня списку для чергового обміну полоненими.

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