УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Росія "замахнулася" на Азовське море: чого чекати Україні

4.6тЧитати новину російською

Росія вирішила перекинути п'ять військових кораблів в Азовське море, але навряд наважиться готувати новий напад на Україну.

Про це заявила в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська.

"Даний випадок можна інтерпретувати як гру м'язами, а також гру на нервах України та світової громадськості", - зазначила вона.

Новини
Посол України в Німеччині: нам натякають, що якщо Росія нападе, НАТО не допоможе

Осмоловська нагадала, що раніше США зробили "досить серйозний, хоча і символічний крок з наданням Україні" Джавелінів".

"Це сигнал Росії. Американська сторона досить серйозно заявляла, що якщо РФ буде і далі йти в своїх планах по захопленню території України, вона буде зустрічати жорстку відсіч і підтримку США в цьому процесі. Ціна буде досить високою", - пояснила експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський політолог Пол Гобл заявив, що рішення РФ перекинути п'ять кораблів Каспійської флотилії в Азовське море може свідчити про підготовку нового нападу на Україну.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Юлія Осмоловська
Місце
Україна
Об'єкт
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги