"Росія втратила контроль над найманцями!" Зеленський виступив із різкою заявою щодо Донбасу

Артилерійські обстріли терористів поблизу Новолуганського в Донецькій області свідчать про втрату Росією контролю над своїми найманцями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України Володимира Зеленського. Уточнюється, що через чергову провокацію в ніч на 7 червня загинули 2 українських заисників, ще 8 отримали поранення.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – заявив президент України.

Він підкреслив, що обстріл українських військових є спробою зірвати процес переговорів щодо припинення вогню.

Ілюстрація

"Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", – повідомив президент.

Новолуганське Google

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

З початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по українських позиціях. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

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