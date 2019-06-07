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"Росія втратила контроль над найманцями!" Зеленський виступив із різкою заявою щодо Донбасу

20.8тЧитати матеріал російською

Артилерійські обстріли терористів поблизу Новолуганського в Донецькій області свідчать про втрату Росією контролю над своїми найманцями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України Володимира Зеленського. Уточнюється, що через чергову провокацію в ніч на 7 червня загинули 2 українських заисників, ще 8 отримали поранення.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління і контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – заявив президент України.

Він підкреслив, що обстріл українських військових є спробою зірвати процес переговорів щодо припинення вогню.

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"Хто б не віддав наказ – Збройні сили України будуть відповідати жорстко і відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню і звільнення полонених залишиться твердою і незмінною", – повідомив президент.

Новолуганське

Новолуганське

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Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

З початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по українських позиціях. Обстріл вівся з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Лягушки допрыгались называется,все эти прыжки терпели до определенного момента,неужели рагули думали,что им позволят критически изменить в свою пользу линию разграничения?Лимит видимо исчерпан,при чем здесь контроль?
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Мосин Клим
Мосин Клим
а ордло даже взводами не редко командуют лишнехромосомные офицеры, не говоря уже о ротах и т д. а этот чудик пишет об потере контроля！
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Ппц. Ещё нужно ждать, пока Зеленскому дойдет, что это не потеря контроля, а такая тактика России. Кстати, "барыг" же убрали от военной кормушки. Почему война не закончена? Видимо, это нужно новому руководству. Вот такая логика у ватников была.
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