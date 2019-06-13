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Росія влаштувала демарш через вибори в Україні: що відомо

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Росія не запропонувала Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ кандидатури довгострокових спостерігачів на парламентські вибори в Україні.

Про це повідомила прес-секретар Бюро Катя Андруш, зазначивши, що відповідно до стандартної практики запит був розісланий усім державам-учасникам, за винятком країни перебування, передає ТАСС.

"Російська Федерація не висунула жодних довгострокових спостерігачів", — сказала вона.

Вибори

Вибори

Цензор.НЕТ

"Прохання про надання короткотермінових спостерігачів для моніторингу ходу голосування в день виборів ще не спрямоване, але буде розіслане в найближчі дні", — вказала представниця Бюро.

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Відповідаючи на питання про можливість участі російських спостерігачів у моніторингу українських виборів, з огляду на той факт, що Україна заборонила реєструвати громадян РФ на минулі президентські вибори, Андруш відповіла: "Питання, які стосуються акредитації спостерігачів, зокрема з Російської Федерації, варто направляти в органи, відповідальні за цей процес".

Планується, що на майбутніх в Україні парламентських виборах від БДІПЛ працюватимуть 100 довготермінових та 750 короткотермінових спостерігачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до нового скликання парламенту, згідно з думкою українців, можуть пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

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