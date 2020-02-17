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17 лютого • оновлено в 07:08
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/ Політика

Росія висунула Україні умови проведення "нормандської зустрічі"

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Нова "нормандська зустріч" відбудеться в квітні лише в тому випадку, якщо Росія помітить прогрес у виконанні поточних домовленостей.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає РБК. Він перерахував, що саме повинна виконати Україна.

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"Була домовленість абсолютно чітка, що нова зустріч повинна підвести підсумок того, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в законодавстві і деяких інших речей", – зазначив Грушко.

Він уточнив, що умовою проведення зустрічі є "переміщення по комплексу домовленостей – як на треку безпеки, так і на політичному треку".

"Збиратися можна, але якщо на землі не відбувається змін на краще, то користь від таких зустрічей є сумнівною", – заявив Грушко.

За його словами, Київ має налагодити діалог з "Л/ДНР".

Зустріч в "нормандському форматі"

Зустріч в "нормандському форматі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт в "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було прийнято комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Пізніше в Росії заговорили про зрив "нормандської зустрічі" в квітні

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Петров Игорь
Петров Игорь
...ну как можно какой то бензоколонке ставить условия,тем более стоя на коленях?..
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагульское начальство решило эту резинку тянуть вечно,в Париже гривами покивали,решения подписали,в хрюндию приехали,и давай по новой всякие бредовые идеи выдвигать.Зачем вы убогие тогда соглашаетесь на определенные условия,если вы их выполнять не хотите?Сказали бы твердое свидомитское Ни ! Нэбудэмо ,це зрада!!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свиноподобные скакуны стали токсичными. Теперь от них шарахаются как черт от ладана, Мюнхен это доказал. И остаётся только принуждать к миру, ну а Донбасс уходит в Россию.
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