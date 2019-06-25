Росія відмовилася відпустити українських моряків: у Путіна виступили із заявою

Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН, щодо звільнення 24 військовополонених українських моряков і 3 суден ВМС, оскільки це питання нібито не належить до юрисдикції органу.

Із відповідною заявою виступив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", – озвучив він.

Дмитро Пєсков Deita.ru

При цьому на уточнююче запитання, чи проігнорує Москва вимогу трибуналу, Пєсков відповів: "Звичайно. Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію".

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряка.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою моряків.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

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