Росія відмовилася відпустити українських моряків: у Путіна виступили із заявою

Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН, щодо звільнення 24 військовополонених українських моряков і 3 суден ВМС, оскільки це питання нібито не належить до юрисдикції органу.
Із відповідною заявою виступив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".
"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", – озвучив він.
Дмитро Пєсков
Deita.ru
При цьому на уточнююче запитання, чи проігнорує Москва вимогу трибуналу, Пєсков відповів: "Звичайно. Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію".
Полонені моряки
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряка.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою моряків.
Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".