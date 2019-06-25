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Росія відмовилася відпустити українських моряків: у Путіна виступили із заявою

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Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН, щодо звільнення 24 військовополонених українських моряков і 3 суден ВМС, оскільки це питання нібито не належить до юрисдикції органу.

Із відповідною заявою виступив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Цей випадок не є підсудним для цієї судової інстанції. В цьому полягає позиція РФ, ви це знаєте", – озвучив він.

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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Deita.ru

При цьому на уточнююче запитання, чи проігнорує Москва вимогу трибуналу, Пєсков відповів: "Звичайно. Повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію".

Полонені моряки

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряка.

  • Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою моряків.

  • Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що не збирається робити подальших кроків зі звільнення моряків у Росії, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив Кремлю ультиматум: Росія повинна була надати до 25 червня звіт про звільнення військовополонених моряків, інакше Україна почне нову хвилю тиску на міжнародній арені. У Путіна умову проігнорували.

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вообще то чем дольше они сидят тем Украине лучше в итоге
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2 з 3 відповідей | показати всі
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
CARGO 100, ви ж самі у неабиякому немовбишоколадному місці, але самота загризає і тягнете туди, як потопельник рятівника.
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CARGO 100
CARGO 100
Крым Андрей, а толку? Она пять лет была в шоколаде ...
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
25 лет...на нары
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У Путина послали Чугункина, а он, как принято в Украине, побежал за вазелмном.
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