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Скандал в ПАРЄ: Росія вибухнула новими загрозами

4.3тЧитати матеріал російською

Делегація Росії не братиме участь у виборах генсека ПАРЄ і не прийде в зал вранці 26 червня до підтвердження повноважень.

Після того, як в ПАРЄ оскаржили права Росії, глава делегації Петро Толстой заявив журналістам, що в них є умови, пише "Интерфакс".

Росія вибухнула новими загрозами

Росія вибухнула новими загрозами

УНІАН

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"Я думаю, що ми навіть в зал не прийдемо. Нехай нам підтвердять повноваження, і ми проголосуємо за генсека і будемо далі працювати", – сказав Толстой.

За його словами, російська делегація планує не приходити в першій половині дня в ПАРЄ, щоб не брати участь в виборах. Питання про права предстаників Росії будуть підтверджуватися тільки на початку другої частини пленарного засідання, о 15:30 за Страсбурзької часу, додав Толстой.

Він пояснив, що на другу частину зборів ПАРЄ (вечірнє засідання) делегація точно прийде в зал.

"Моя позиція: зробити нашу неучасть у виборах генсека до відновлення наших повноважень максимально явною. Як ми можемо це зробити при таємному голосуванні? Тільки відсутністю в залі і в будівлі", – сказав віце-спікер Думи РФ.

Як відомо, вибори генсека РЄ в середу, 26 червня, будуть проходити впродовж дня таємним голосуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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