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Росія повернулася в ПАРЄ: у Зеленського засудили вихід України з Асамблеї

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Рішення української делегації вийти з Парламентської асамблеї Ради Європи було неправильним.

Про це в інтерв'ю "Цензор" повідомив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Я вважаю, що це неправильно. Мало що повернули Росію, так ще і ми звідти відійшли. І замість того, щоб доносити позицію, пішли в демарш. Я не думаю, що правильне рішення розвертатися і йти, тому що від цього виграє тільки РФ, а ми втратимо черговий майданчик для комунікацій. Ми взагалі за ці роки слабо реалізували комунікаційну позицію. В тому числі і з нашими громадянами на окккупірованних територіях", – пояснив він.

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При цьому Разумков підкреслив, що погано ставиться до рішення ПАРЄ повернути Росію.

"Я не думаю, що це наближає вирішення проблеми. І президент теж про це говорив, що всі так ратують за захист прав і свобод, а в середу був останній день для виконання рішення трибуналу по поверненню наших моряків. І я якось не помітив, щоб рішення ПАРЄ змогло захистити цих моряків і реалізувати їх права. Тому вважаю, що це було не найправильніше рішення", – підкреслив політик.

слуга народу

слуга народу

Також він додав, в даному рішенні Асамблеї немає провини президента Володимира Зеленського.

"Я бачу, що багато хто намагається подати як зраду, що Зеленський не полетів кудись. Але я нагадаю, що Зеленському поки не дали навіть можливість отримати свого міністра закордонних справ. Другий момент, що ні при президенті Зеленському запустили "Північний потік-2". Не при президенті Зеленському будували Керченський міст за допомогою установок європейських компаній, а ми сиділи і чекали, коли його хвилею змиє. І багато інших речей. Тому президенту Зеленському ставити якусь зраду, як мінімум, соромно", – додав Разумков.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з Парламентської асамблеї Ради Європи, незважаючи на повернення Росії до цієї організації.

1 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував призупинити участь української делегації в роботі ПАРЄ і попросив спікера Андрія Парубія відкликати запрошення спостерігачам асамблеї на дострокових парламентських виборах.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
ПАРЄПартія "Слуга народу"
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Йому це прізвище явно не пасує, Придурков......
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Мерзкий вы народишка
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тупой президент...выкидышь демократии
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