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21 січня • оновлено в 16:12
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"Росія повернула війну в Європу!" Портников жорстко висловився про "ізраїльський скандал" з Путіним

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Українського журналіста Віталія Портникова обурив той факт, що Ізраїль надасть слово президенту Росії Володимиру Путіну на пам'ятних заходах на честь 75-річчя визволення концтабору Аушвіц.

У статті для "Белсат" він зазначив, що це черговий привід для центральноєвропейського політичного конфлікту. Адже президент України Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда, чиї рідні та близькі безпосередньо стали жертвами Голокосту, позбавлені привілеїв, які отримав російський лідер.

"Через це Анджей Дуда відмовився від візиту до Ізраїлю. Володимир Зеленський приїхав, але в інтерв'ю ізраїльській пресі не став приховувати бажання виступити. Формально ізраїльським організаторам церемонії важко висунути будь-які претензії. Виступають тільки керівники країн-союзниць в антигітлерівській коаліції та Німеччини. Однак не варто забувати, що Росія, яку представляє Путін, – не Радянський союз. Тому логіка Зеленського і Дуди цілком зрозуміла", – пояснює Портников.

Володимир Путін і головний рабин Росії Берл Лазар

Володимир Путін і головний рабин Росії Берл Лазар

ТАСС

Він нагадав, що Польща – це країна, на території якої й почалася Друга світова війна. Більш того, табори знищення – в тому числі Аушвіц – гітлерівці розмістили саме на території Польщі. І більшість євреїв, загиблих у Голокості, були польськими громадянами і жителями трьох радянських республік – України, Білорусі та Литви.

Причому українські євреї, підкреслює Портников, становили тут сумну більшість, а київський Бабин Яр став таким же символом "Голокосту від куль" як Аушвіц – символом таборів смерті.

Саме ця обставина, як і участь вихідців з України у звільненні концентраційного табору, і спонукала Зеленського наполягати на своєму виступі, акцентував увагу журналіст.

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"Крім того, я не став би скидати з рахунків і особисті мотиви. Жертвами Голокосту стали і родичі Володимира Зеленського, і родичі дружини Анджея Дуди. І родичі автора цього тексту, що дозволяє мені зовсім інакше подивитися на непротокольну мотивацію обох президентів. І згадати про те, що євреї, котрі вижили на території Польщі та України, зобов'язані своїм порятунком не тільки воїнам, які звільняли табори знищення, а й звичайним полякам і українцям, які ризикували своїми життями і життями своїх рідних", – пише Портников.

Він також додав, що досить просто прогулятися територією меморіалу Яд Вашем, щоб побачити, скільки там "польських" і "українських" дерев, присвячених праведникам. Підсумовуючи, Портников висловив думку, що в цілому пам'ять про таку трагедію навряд чи можна вимірювати дипломатичним протоколом.

"Можна довго дискутувати про те, чи повинен взагалі виступати на церемонії в Ізраїлі Путін – лідер країни, яка через десятиліття після падіння Рейху знову повернула війну в Європу. Але в чому я точно впевнений – виступи президентів Польщі й України, якби ми їх почули, додали б цій трагічній церемонії куди більше людяності. А хіба не заради цього ми згадуємо про наших близьких, про всі жертви винищення епохи Другої світової війни?" – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Володимир Зеленський Анджей Дуда
Місце
Ізраїль
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фил филька
фил филька
теперь портников евреев начал учить)) мало ему читать мысли путина дык он дальше пошел)
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hunt andres
hunt andres
Его еще никто nach не послал?
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А в чем проблема то? Какой "холокост"??? Вы верите что библия это правдивая книга? И все что там написано это правда? Я,как верующий,в это верю. Как и верю в то,что за грехи родителей расплачиваются потомки. Почитайте библию. Более лживого,наглого,подлого и жестокого народа как евреи никогда не было. Вот и прилетела ответка. И всякие там аушвицы с газовыми камерами и бабий яр это детский лепет по сравнению с жестокостью евреев. Их надо жалеть??? О чем вы,честное слово. А то что те,кто когда то были кОзаками,избрали гетьманом жида-ну так на то они и кИзяки. Предки в могилах перевернулись от стыда
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фил филька
фил филька
может имеется ввиду прямое воздействие а не косвенное. типа если родители не дали ребенку образования то ему хуже будет жить, а не так как ты интерпретируешь - если родители кого то убили то нужно убить их ребенка
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фил филька
фил филька
Коротков Сергей, в библии написано что за грехи родителей расплачиваются потомки? если это действительно так тогда правильно что я неверующий
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