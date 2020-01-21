"Росія повернула війну в Європу!" Портников жорстко висловився про "ізраїльський скандал" з Путіним

Українського журналіста Віталія Портникова обурив той факт, що Ізраїль надасть слово президенту Росії Володимиру Путіну на пам'ятних заходах на честь 75-річчя визволення концтабору Аушвіц.

У статті для "Белсат" він зазначив, що це черговий привід для центральноєвропейського політичного конфлікту. Адже президент України Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда, чиї рідні та близькі безпосередньо стали жертвами Голокосту, позбавлені привілеїв, які отримав російський лідер.

"Через це Анджей Дуда відмовився від візиту до Ізраїлю. Володимир Зеленський приїхав, але в інтерв'ю ізраїльській пресі не став приховувати бажання виступити. Формально ізраїльським організаторам церемонії важко висунути будь-які претензії. Виступають тільки керівники країн-союзниць в антигітлерівській коаліції та Німеччини. Однак не варто забувати, що Росія, яку представляє Путін, – не Радянський союз. Тому логіка Зеленського і Дуди цілком зрозуміла", – пояснює Портников.

Володимир Путін і головний рабин Росії Берл Лазар ТАСС

Він нагадав, що Польща – це країна, на території якої й почалася Друга світова війна. Більш того, табори знищення – в тому числі Аушвіц – гітлерівці розмістили саме на території Польщі. І більшість євреїв, загиблих у Голокості, були польськими громадянами і жителями трьох радянських республік – України, Білорусі та Литви.

Причому українські євреї, підкреслює Портников, становили тут сумну більшість, а київський Бабин Яр став таким же символом "Голокосту від куль" як Аушвіц – символом таборів смерті.

Саме ця обставина, як і участь вихідців з України у звільненні концентраційного табору, і спонукала Зеленського наполягати на своєму виступі, акцентував увагу журналіст.

"Крім того, я не став би скидати з рахунків і особисті мотиви. Жертвами Голокосту стали і родичі Володимира Зеленського, і родичі дружини Анджея Дуди. І родичі автора цього тексту, що дозволяє мені зовсім інакше подивитися на непротокольну мотивацію обох президентів. І згадати про те, що євреї, котрі вижили на території Польщі та України, зобов'язані своїм порятунком не тільки воїнам, які звільняли табори знищення, а й звичайним полякам і українцям, які ризикували своїми життями і життями своїх рідних", – пише Портников.

Він також додав, що досить просто прогулятися територією меморіалу Яд Вашем, щоб побачити, скільки там "польських" і "українських" дерев, присвячених праведникам. Підсумовуючи, Портников висловив думку, що в цілому пам'ять про таку трагедію навряд чи можна вимірювати дипломатичним протоколом.

"Можна довго дискутувати про те, чи повинен взагалі виступати на церемонії в Ізраїлі Путін – лідер країни, яка через десятиліття після падіння Рейху знову повернула війну в Європу. Але в чому я точно впевнений – виступи президентів Польщі й України, якби ми їх почули, додали б цій трагічній церемонії куди більше людяності. А хіба не заради цього ми згадуємо про наших близьких, про всі жертви винищення епохи Другої світової війни?" – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір відвідати пам'ятні заходи в Ізраїлі навіть незважаючи на те, що йому там не дадуть права виступити.

Така позиція розлютила українців. Вони розцінили візит Зеленського як бажання побути "в масовці у Путіна".

А нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович обурився через те, що право виступати дадуть лідеру країни, яка була однією з ініціаторок розв'язання Другої світової війни.

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