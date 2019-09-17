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17 вересня • оновлено в 17:43
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"Путін – крокодил": військовий США розповів, як Трамп допоможе Україні

1.6т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп може приєднатися до переговорів по Донбасу в "нормандському форматі", оскільки хоче, щоб Україна була другом не лише Штатам, але і йому особисто.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гарі Табах, коментуючи слова американського дипломата Вільяма Тейлора про можливе розширення "нормандського формату".

"Я завжди казав, що з Путіним, із крокодилом, не можна домовлятися. Ні про що з ним не домовишся", – заявив військовий США.

"Наш посол Тейлор каже – ясна річ, якщо ви будете сидіти за столом у Нормандії і нічого не вийде, бо Росія поводитиметься як великий собака, то доведеться привести великого друга на переговори. Цей великий друг, до якого Росії доведеться прислухатися, бо він її задушить", – наголосив він.

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За його словами, цей друг "готовий прийти і не кидати вас у такий важкий момент".

"Наш посол каже – ви можете розраховувати на нашу допомогу, коли ви нас попросите, я впевнений, що президент Трамп це розгляне. Президент Трамп дуже хоче, щоб Україна була хорошим другом не тільки Америці, а і йому особисто", – пояснив Табах.

Як зазначив капітан 1 рангу ВМС США у відставці, "великий собака" Росія після попередження від Трампа "може підібгати хвоста трошки і не так сильно гавкати".

"Ви – маленька країна, на вас напала велика країна. А інша супервелика країна приходить до вас на допомогу і каже – слухай, ти не можеш так поводитися. Ми у цивілізованому світі, в усіх ядерна зброя, в усіх великі бізнеси, великі гроші, багато життів від цього залежить. Ти не можеш так поводитися, бо нам тоді доведеться тебе ізолювати, як це ми робили з іншими тиранами", – зазначив він.

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"Звісно, ви не можете так розмовляти з Путіним, як може розмовляти Трамп. Ми не тільки зброєю, а й економікою можемо душити – по-різному. Трамп – людина не військова, він любить вирішувати питання не у військовий спосіб, а в економічний. Тому у нього така схема, яку тут люди розуміють, а в Америці не дуже – наїзд-від'їзд, запрошує-виганяє. Ніколи не знаєш, під який йому настрій потрапиш", – заявив Табах.

За його словами, для України дуже важливо "йти на переговори в нормандському форматі, знаючи, що якщо щось не буде виходити, є Сполучені Штати, Трамп, який прийде і допоможе у цьому питанні".

"Звісно, росіяни, які підуть на ці переговори, вже теж знають це. Тому вони підуть з іншими намірами, з іншим поглядом. Будемо сподіватися", – підсумував Табах.

Військовий США розповів, як Трамп допоможе Україні

ntv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, після обміну полоненими між РФ і Україною російський лідер Володимир Путін обговорив підготовку до переговорів у "нормандському форматі" з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Очікується, що Путін зажадає від Володимира Зеленського реалізації на Донбасі "формули Штайнмайєра", яка, крім розведення сил, вимагає проведення виборів в ОРДЛО і ратифікації особливого статусу.

Зі свого боку колишній посол США в Україні Вільям Тейлор відзначив позитив того, що президенти Росії та України почали говорити одне з одним.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Новини ObozTV
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Гаррі Табах
Місце
США
Тег
нормандський формат
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Лыскин Юрий
Лыскин Юрий
Гражданская война не начинается вводом вооруженного отряда полкона Гиркина... Игорь СТРЕЛКОВ. Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш вооруженный отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд… http://zavtra.ru/content/view/kto-tyi-strelok/
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
США и так Украине помогли, опустили на последнее место по уровню жизни в Европе)) какой хороший друг)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Pyankovsky Alexey, Лучше чем раиссия, которая устроила войну на территории Украины и оккупировала Донбасс, и аннексировала Крым.
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