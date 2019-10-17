Росія перекинула на Донбас черговий "гуманітарний конвой"

Росія 17 жовтня перекинула на Донбас черговий "гуманітарний конвой" в складі двох колон із 36 вантажівок. Вони в'їхали через КПП "Матвіїв Курган" і "Донецьк".

Українські прикордонники змогли оглянути їх лише візуально, без виконання контролю, передає "Укрінформ". Це стало 87 "гумконвоєм", перекинутим РФ на територію Донецької та Луганської областей.

"Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого гуманітарного конвою. Оскільки його переміщення проходило з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства, українська міжвідомча група здійснювала лише нагляд", – повідомив спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Російська "гуманітарна допомога" (ілюстрація) "Аргументи і факти Україна"

В машинах нібито знаходилися дитячі харчові набори, але вони перевозилися в закритих упаковках.

Як писав OBOZREVATEL, після розведення сил на Станиці Луганській, в кінці липня Росія відправила на Донбас позачергової "гуманітарний конвой", куди мало увійти медичне обладнання.

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