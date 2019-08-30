Росія опублікувала послання новому Кабміну і Раді

МЗС Росії відреагував на обрання нового Кабінету міністрів України і початок роботи Верховної Ради 9-го скликання.

Коментар відомства країни-агресора опублікувала прес-служба в п'ятницю, 30 серпня, зазначивши, що в Москві уважно спостерігають за подіями в Україні.

"І розраховують, що нове покоління українських політиків виявиться більш відповідальним і адекватним, на відміну від представників колишнього режиму, відкинутого значною частиною громадян країни", - сказано в повідомленні.

"Оцінювати нове керівництво України за його практичними кроками і результатами майбутньої діяльності", - заявили в МЗС.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, новообрана Верховна Рада провела своє перше засідання, яке тривало 16 годин. Нардепи схвалили ряд ключових призначень, обрали прем'єра і Кабмін, і навіть проголосували за зняття недоторканності.

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