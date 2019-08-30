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Росія опублікувала послання новому Кабміну і Раді

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МЗС Росії відреагував на обрання нового Кабінету міністрів України і початок роботи Верховної Ради 9-го скликання.

Коментар відомства країни-агресора опублікувала прес-служба в п'ятницю, 30 серпня, зазначивши, що в Москві уважно спостерігають за подіями в Україні.

"І розраховують, що нове покоління українських політиків виявиться більш відповідальним і адекватним, на відміну від представників колишнього режиму, відкинутого значною частиною громадян країни", - сказано в повідомленні.

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"Оцінювати нове керівництво України за його практичними кроками і результатами майбутньої діяльності", - заявили в МЗС.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, новообрана Верховна Рада провела своє перше засідання, яке тривало 16 годин. Нардепи схвалили ряд ключових призначень, обрали прем'єра і Кабмін, і навіть проголосували за зняття недоторканності.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Обоз просто провокатор, и ловит хайп на хрени! Все и так знают что Россия окупант, чё ещё надо. Тупо играют на эмоциях! В суд на таких надо.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росийским окупантам! смерть россии ! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы! один закон для всех
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
"Значительной частью страны" добавили бы про житницу Крым.... Отвергнуто... правильнее "послана в Ростов"... Там укуренные сидят?
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