Росія очолила Радбез ООН: названо небезпеку для України

Росія буде використовувати головування в Раді безпеки ООН для зближення з Заходом. У разі успіху РФ збільшить свої шанси на закулісний "розмін" України.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. При цьому "лобова атака" Кремля Україні не загрожує, вважає політик.

За словами нардепа, під час головування, яке триватиме місяць, Росія зможе скликати засідання Радбезу ООН, щоб "створювати певний інформаційний шум".

"Більшість у Раді Безпеки ООН чітко розуміє, хто агресор, узурпатор, хто відхопив частину території України. Але, з іншого боку, сам символізм цього неприємний", – підкреслив він.

"Росія... буде проштовхувати через Радбез ООН речі, які абсолютно не стосуються України, але можуть бути позитивно сприйняті у Трампа, Макрона, і інші країни Європи можуть бути зацікавлені. Можуть бути ініціативи щодо Сирії, Північної Кореї. Навряд чи буде лобова атака по Україні, але якщо Москва взяла курс на зближення із Заходом, вони будуть діяти таким чином", – заявив Ар'єв.

"В цілому для України, якщо її політика не стане більш зубастою і менш компромісною, можуть бути проблеми... Нас розміняють через відсутність чіткої дієвої реакції України. Зараз перед керівництвом держави в плані зовнішньополітичних ризиків є над чим працювати, і виклики надзвичайно серйозні", – вважає політик.

На думку депутата, росіяни "підготують умови, що ми станемо менш вигідними для інших країн".

"Раніше такого не було, нам вдавалося балансувати і доводити, що Україна – не привід для торгів. На жаль, зараз принцип "про Україну без України не говорити" вже порушено", – констатував він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом вересня 2019 року тимчасове головування в Раді Безпеки ООН переходить, в зв'язку з ротацією, до делегації Росії. У серпні в Радбезі ООН головувала Польща.

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