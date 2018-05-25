Росія несе пряму відповідальність за війну на Донбасі - Волкер

Терористи так званих ДНР і ЛНР на Донбасі перебувають під прямим контролем Росії, і тому саме Москва несе відповідальність за конфлікт.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер під час телефонного брифінгу з журналістами, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що в позиції США немає жодної двозначності у цьому плані.

"Сили, які воюють на сході України, перебувають під прямим російським командуванням і контролем, як і два політичних утворення, які повністю підтримуються Російською Федерацією. Все, починаючи від того, як вони потрапили туди, і до поточних фінансових питань. Отже, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт", - наголосив Волкер.

Він також констатував, що на Донбасі знову триває активний конфлікт.

"Снайпери стріляють в людей, а села обстрілюють з мінометів... Це дуже активний конфлікт, знову гаряча війна, і вона має серйозний гуманітарний вплив, який не можна ігнорувати у Європі. Це питання часто зникає з перших шпальт, але його дійсно слід розглядати як невідкладне", - сказав Волкер.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США розповів, як звільнити Донбас від Росії.