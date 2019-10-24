Росія не відпустить Януковича? Озвучено прогноз щодо "реваншу" в Україні

Експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, навряд чи повернеться в Україну. А ось його колишні соратники – цілком можливо.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV український політик Тарас Чорновіл. "Не думаю, що росіяни його відпустять. Янукович може почати говорити, а є речі, які йому говорити не треба", – пояснив він.

При цьому Чорновіл не виключив ймовірності повернення в Україну багатьох членів команди Януковича.

Він нагадав, що справи проти них перейшли від Генеральної прокуратури частково до НАБУ (економічного характеру), а частково – до Державного бюро розслідувань (щодо розстрілів на Майдані, прямого бандитизму тощо).

"ДБР вже показали, що хочуть амністувати всіх тих... Опосередковано показали. Через відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка і проти Парубія. Вони показали, яка у них політична орієнтація. Директор ДБР Роман Труба (своїми заявами. – Ред.) демонструє, що люди, які вийшли на Майдан – вони бандити. А люди, які в них стріляли, які давали команди – вони нормальні...", – заявив політик.

Чорновіл припустив, що така політика ДБР може створити передумови для повернення багатьох людей із так званої "сім'ї" Януковича.

"Дуже багатьох. А ось якщо зачистять НАБУ, я думаю, вони повернуться всі. Крім самого Януковича. Не думаю, що росіяни його відпустять", – зазначив він.

Нещодавно українців сколихнула новина про можливе повернення Віктора Януковича vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Варто додати, що наприкінці серпня до України несподівано повернулася Раїса Богатирьова – колишня соратниця і ексміністр Януковича, яку підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Богатирьову затримали в аеропорту. Печерський райсуд Києва взяв Богатирьову під варту на 60 днів, визначивши їй заставу у розмірі 6 млн грн.

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