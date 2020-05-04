Росія і Україна не помиряться ще довго: дипломат назвав причину агресії Путіна

Зовнішня експансія є ледь не природньою рисою існування Росії, тому російсько-українська війна рано чи пізно повинна була відбутися, й Україні треба бути готовій до довгострокового протистояння.

Про це в інтерв’ю "Главкому" заявив надзвичайний і повноважний посл Валерій Чалий. За його словами, агресивні дії Кремля щодо України були історично обумовлені розвитком авторитарної країни, яка шукає своє коріння ще в Російській імперії.

"Наш конфлікт із Росією тривав завжди і, на жаль, триватиме ще довго. Джон Маккейн називав РФ бензоколонкою, яка тільки прикидається країною. З одного боку, це так. Але з іншого – одні лише ціни на енергоносії не змінять настрої російської верхівки. Чи змінять вони найближчим часом саму верхівку? Мабуть, теж ні. Адже вони, розуміючи ризики від зменшення ціни на нафту і на газ, закладали певні запобіжники і подушки безпеки у вигляді так званого Фонду народного добробуту і Резервного фонду", – пояснив він.

Чалий назвав причину агресії Путіна щодо України

Дипломат переконаний, що зазначеної "подушки" країні-агресору вистачить не на один місяць, адже це досить довготривалий ресурс в умовах великої лояльності і терпимості самих росіян. Водночас підкреслив, що пандемія відбирає у Росії багато ресурсів і економічна криза зачепить її населення. Тож Україні потрібно чекати, як на це відреагує російське громадянське суспільство.

"Поки що їх влаштовує, як ними керують. Тому завершити війну з Росією без того, щоб сама Росія припинила воєнні дії, неможливо. Ми не можемо пройти переможною ходою по Красній площі, але маємо право на самооборону, можемо змусити агресора відступити з нашої землі та відновити свою територіальну цілісність", – додав Чалий.

Він нагадав, що Росія продовжує концентрувати ресурси і потужні угрупування на українських кордонах, посилюючи свої позиції в Чорному морі, протидіючи свободі мореплавства, порушуючи безліч норм міжнародного права.

"Але на нашому боці правда і міжнародна підтримка, яка була створена ще за попередньої влади. І ключове завдання нинішнього президента – втримати цю солідарність, не піти хибним шляхом легких рішень, які неодмінно приведуть лише до капітуляції. Росія любить односторонні дії, а не компроміси, а керівництво РФ сприймає слабкість опонента як запрошення до активних дій", – підсумував Чалий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього українського дипломата Дмитра Чекалкіна, президент Росії Володимир Путін хотів захопити щонайменше дев'ять областей України, коли почав військову агресію проти неї ще в 2014 році.

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