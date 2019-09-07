"Росія хотіла захопити південь України": звільнений Карпюк "злив" одкровення ФСБ. Відео

Один із 35 українців, які повернулися 7 вересня із російського ув'язнення, Микола Карпюк розкрив плани Росії захопити південь України.

Про це він розповів, відповідаючи на питання журналістів після прильоту в аеропорт "Бориспіль". Відповідне відео опубліковано в Twitter InfoResist (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Генерал-лейтенант ФСБ вперше мені сказав у квітні 2014 року, а потім тричі повторив: "Ви думаєте, нам Донбас потрібен? Нам потрібен південь України – Одеса, Миколаїв, Херсон". Але ви (українці - Ред.) цього не допустили. Головна зброя, яку ми можемо їм протиставити – це наша єдність", – розповів він журналістам.

Микола Карпюк скрін відео

Звільнений з полону Карпюк звернувся до українців: Генерал ФСБ говорив мені, що РФ хотіла захопити південь України, але ви це не допустили

Відео: Радіо Свобода pic.twitter.com/EDW1VCyP3K - InfoResist (@InfoResist) September 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із політв'язнів, які повернулися з Росії, Станіслав Клих після проходження медобстеження був направлений у реанімацію.

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