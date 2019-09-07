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8 вересня • оновлено в 11:01
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"Росія хотіла захопити південь України": звільнений Карпюк "злив" одкровення ФСБ. Відео

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Один із 35 українців, які повернулися 7 вересня із російського ув'язнення, Микола Карпюк розкрив плани Росії захопити південь України.

Про це він розповів, відповідаючи на питання журналістів після прильоту в аеропорт "Бориспіль". Відповідне відео опубліковано в Twitter InfoResist (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Генерал-лейтенант ФСБ вперше мені сказав у квітні 2014 року, а потім тричі повторив: "Ви думаєте, нам Донбас потрібен? Нам потрібен південь України – Одеса, Миколаїв, Херсон". Але ви (українці - Ред.) цього не допустили. Головна зброя, яку ми можемо їм протиставити – це наша єдність", – розповів він журналістам.

Новини
"Великий крок до миру!" Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

Микола Карпюк

Микола Карпюк

скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із політв'язнів, які повернулися з Росії, Станіслав Клих після проходження медобстеження був направлений у реанімацію.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Микола Карпюк
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор обмін
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне сказал в апреле 2014 года, а потом трижды повторил"© ФСБшник четко предствалял себе, что имеет дело с украинцем, а потому повторил ТРИ РАЗА! потому что никогда нет гарантии в том что до украинца дойдет то, что ему сказали.
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Приходько Егор
Приходько Егор
цэ хозлятска чушь!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Сам Путин ему это рассказал , а Шойгу подтвердил . Уносите этого , вытаскивайте следующего
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