"Росія боїться майданів!" Портников пояснив, навіщо Москва "закатала під асфальт" опозиціонерів

Російське керівництво після подій в Україні 2013-2014 років побоюється "майданів" в країні.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Деталі", коментуючи розслідування справи "про перешкоджання роботі" виборчих комісій Москви, до яких долучилася Служба по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ.

"Присутність чекістів в розслідуванні, головна мета якого - залякати опозиційних активістів, які спробували балотуватися в Московську міську думу – потрібна, щоб з'ясувати джерела "іноземного фінансування" і припинити саму можливість столичного "Майдану", - зазначив він.

"Досить подивитися програми російського телебачення останніх років і помітити, скільки часу в політичних передачах і новинах приділяється Україні і доведенню її державної неспроможності. Досить згадати про анексію Криму і війну на Донбасі, щоб побачити, які зусилля доклав Кремль для того, щоб переконати росіян в безглуздості і ризикованості будь-яких "бунтів" проти влади", - підкреслив журналіст.

Масові затримання в Москві DW

На його думку, в боротьбі Кремля і московської мерії з опозиційними політиками можна побачити очевидну логіку і зрозуміти, чому в тому, що відбувається бере участь ФСБ.

"Успіх українських Майданів 2004 і 2013-2014 років пов'язаний не тільки з готовністю громадян протестувати проти фальсифікації виборів і відмови керівництва країни від курсу на європейську інтеграцію. У кожному разі народний рух спирався на політичне представництво. Опозиція була представлена в парламенті країни великими фракціями і могла брати участь в переговорному процесі з владою. Люди, які приходили на ці переговори, були не просто посланцями площі", - пояснив Портников.

Він додав, що в Росії нічого такого й близько нема, публічне поле країни практично випалено, високопоставлені політики минулих років, які дотримуються альтернативних поглядів, не можуть і мріяти про представництво в Державній Думі.

"Сам факт участі групи незалежних кандидатів у виборах до Московської міської думи міг би стати першим, нехай і дуже боязким кроком до формування такої еліти. І тоді потрібно погодитися, що "закочуючи під асфальт" цих людей і не даючи їм можливості ні брати участь у виборах , ні протестувати проти дій столичних виборчкомів Кремль, дійсно, запобігає Майдану", - уклав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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