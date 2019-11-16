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16 листопада • оновлено в 16:33
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"Російськомовних ламають через коліно!" Нардеп Шевченко знову оскандалився

2.2т
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Депутат президентської партії "Слуга народу" Євген Шевченко заявив, що жителів східних регіонів України у примусовому порядку змушують розмовляти українською мовою.

Таку заяву він проголосив у шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK. На думку Євгена Шевченка, жителі Східної України змушені говорити українською мовою, хоч вони і російськомовні. Бо їх змушують забути про свої корені, культурні цінності (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Це веде до примирення у нас? Це веде до добробуту в країні?", - зазначив Шевченко.

Євген Шевченко

Євген Шевченко

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"Слуга народу" Шевченко виступив на росТБ: журналіст зауважив показовий момент

Також він додав, що Україна - багатонаціональна країна, в якій живе багато російськомовного народу. Як приклад, він навів греків, болгар, євреїв і самі росіян.

"Я зробив запит в національну комісію щодо того, щоб вони дали свою правову оцінку "5 каналу", так як вони це транслювали, вони зробили записи. Я вважаю, там є ознаки міжнаціональної ворожнечі за територіальною ознакою. Я у своєму зверненні все чітко написав. Я боровся і буду боротися з тими людьми, які провокують міжнаціональну ненависть, ворожнечу і неприйняття інших людей за расовою приналежністю, мовною, територіальною та національною. Це мої абсолютні переконання", - додав депутат.

Його оппонент на шоу Олег Синютка порадив нардепові ніколи не користуватися темниками Кремля, а також наголосив, що у команді "Європейської солідарності" не було жодного заклику до расової або міжнаціональної ненависті.

"Я дійсно виступав на росТБ, але де я там казав, що йде громадянський конфлікт? Я там захищав Україну і говорив, що вона має бути рівноправної, що її треба поважати, що наша армі вже не та, що була, вона сильна. Я говорив, що коли ми не будемо ділити по мові людей, ми будемо сильними", - сказав Шевченко.

Пізніше, коментуючи свою заяву про начебто ініціювання перевірок у "5 каналі", Шевченко заявив, що канал нібито "займається дискредитацією та закликає до війни".

Нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар так прокоментувала такі заяви Шевченка: "Напевно, колега не знає, що депутати взагалі не ініціюють такі перевірки. Це робиться шляхом моніторингу, якщо канал порушив цілком конкретні закони України. І Нацрада сама так моніторинги проводить. Але очевидно, що це показує бажання цього депутата, колеги, який був в ефірі російського телебачення, карати українські канали".

А співголова ЄС Ірина Геращенко зауважила: "Дуже символічно, чиїм слугою є цей народний депутат. Я хочу висловити повну солідарність "5 каналу" і сказати, що ми бачимо: ті, хто шастають на російські пропагандистські помийки, намагаються вже через свої запити душити свободу слова в Україні. І це неприпустимо".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особа
Євгеній Шевченко
Тег
Партія Слуга народу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Смелый человек, молодец!
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