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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Російський сценарій на Донбасі!" Порошенко виступив проти "формули Штайнмаєра"

1.6т Читати матеріал російською

Українська сторона ніколи не погоджувалася на імплементацію "формули Штайнмаєра" для врегулювання військової агресії Росії на Донбасі, бо вона не відповідає національним інтересам України і несе значні загрози державному суверенітету.

Про це заявив із трибуни Верховної Ради п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він зазначив, що раніше Путін уже намагався реалізувати цей сценарій, однак українська сторона завжди була проти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В нас сьогодні, в цьому залі, лунало декілька тверджень, які треба безумовно прояснити. Найперше це твердження – ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка, ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів "нормандського формату", де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію і українська сторона завжди давала рішучу відсіч і наші німецькі, французькі і американські партнери завжди підтримували українську сторону", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Політик наголосив, що вчора на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську було легітимізовано російський сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі, який, фактично, повністю відповідає інтересам Кремля.

"Формула Штайнмаєра придумана у Кремлі, формула Штайнмаєра захищає російський інтерес, формула Штайнмаєра відучора, як би зараз вас не намагались переконати у зворотному, після того, як на весь світ було заявлено, що Україна її схвалила, лише відучора стала частиною цього процесу", – додав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Теги
Партія "Європейська солідарність" Формула Штайнмаєра
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
ПЕтя!!!!! поздно пить боржоми,
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Очень нравится вранье гражданина Порошенко. Он же сам одобрил Минские соглашения, в которых эта "формула Штанмайера" и содержится. Открываем текст Минских соглашений и читаем пункт 9. "Формула" лишь детализирует его
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Николаев Олег
Николаев Олег
Петю скоро посадят
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Николаев Олег, вряд ли, без него рагулям не скачется...
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