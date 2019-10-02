"Російський сценарій на Донбасі!" Порошенко виступив проти "формули Штайнмаєра"

Українська сторона ніколи не погоджувалася на імплементацію "формули Штайнмаєра" для врегулювання військової агресії Росії на Донбасі, бо вона не відповідає національним інтересам України і несе значні загрози державному суверенітету.
Про це заявив із трибуни Верховної Ради п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він зазначив, що раніше Путін уже намагався реалізувати цей сценарій, однак українська сторона завжди була проти (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"В нас сьогодні, в цьому залі, лунало декілька тверджень, які треба безумовно прояснити. Найперше це твердження – ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка, ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів "нормандського формату", де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію і українська сторона завжди давала рішучу відсіч і наші німецькі, французькі і американські партнери завжди підтримували українську сторону", – сказав Порошенко.
Петро Порошенко
Пресслужба партії "Європейська солідарність"
Політик наголосив, що вчора на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську було легітимізовано російський сценарій врегулювання конфлікту на Донбасі, який, фактично, повністю відповідає інтересам Кремля.
"Формула Штайнмаєра придумана у Кремлі, формула Штайнмаєра захищає російський інтерес, формула Штайнмаєра відучора, як би зараз вас не намагались переконати у зворотному, після того, як на весь світ було заявлено, що Україна її схвалила, лише відучора стала частиною цього процесу", – додав Порошенко.
Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження документа.
19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою стосовно ситуації на Донбасі й гучної "формули Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня.
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