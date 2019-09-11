Російські ЗМІ повідомили про "позитивний" сигнал із Києва для Кремля

Україна призупинила процес розірвання двосторонніх угод із Російською Федерацією.

Про це пише російське видання "Комерсант" із посиланням на джерело в МЗС РФ.

"Відновлення колишньої практики або відмова від неї буде сигналом, що дозволяє зрозуміти, чи зміняться за нової влади відносини двох країн і в який бік", – сказало джерело.

Зазначається, що всього двостороння договірно-правова база нараховує приблизно 400 документів. Востаннє інформація про те, скільки угод із Москвою Київ вже розірвав, а скільки збирається денонсувати, з'являлася восени 2018 року.

"Ми за останній час "вбили" 48 міжнародних угод (з РФ. – Ред.), але до них потрібно ставитися дуже акуратно, в контексті того, що те, що ми ці угоди "вбиваємо", не зашкодило нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко – до 40 угод", – заявив ексглава МЗС України Павло Клімкін.

Російський Кремль

Водночас російське видання пише, що майже за рік ніхто ці угоди не розірвав.

"Число договорів, які російська сторона вважає денонсованими, трохи не збігається з цифрою, наведеною Клімкіним. В російському переліку всього 49 двосторонніх документів. Із них 30 – міжурядові, серед яких і пакет із чотирьох угод, що стосуються статусу й умов перебування Чорноморського флоту РФ на території України", – йдеться в публікації.

Зазначається, що інформації про те, що Україна виходила ще з будь-яких угод, російська сторона давно не отримувала.

"Можливо, щось ще і пустили під ніж, але нас про це до відома не ставили", – підсумувало джерело в дипвідомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення для України дії трьох угод із економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав.

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