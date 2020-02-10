Після численних атак на патріотів та проукраїнських журналістів у регіонах, група російського впливу в особах Медведчука, Шарія та Лукаш розпочали масштабну атаку на національні інформаційні ресурси.

Першою мішенню такої атаки став один з топових сайтів країни з чіткою проукраїнською позицією OBOZREVATEL. А зокрема – і його власник Михайло Бродський.

Останніми днями проросійський пропагандист Анатолій Шарій на своєму ютюб-каналі за підтримки інформаційного холдингу Медведчука розпочав кампанію з дискредитації та цькування команди "Обозу". На заклик пропагандиста приєднатися вже відгукнулася поплічниця Януковича Олена Лукаш. Також на боці Шарія виступили медіа, якими володіє кум Путіна Медведчук – передусім "112", NEWSONE і ZIK. Крім того є інформація, що до переслідування "Обозревателя", як спонсор проекту, причетний також одіозний російський бізнесмен Павло Фукс.

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Відгукнутись на прохання Шарія поділитись інформацією про українського підприємця можна, нам справді варто часом згадувати факти, щоб уникати впливу кремлівської пропаганди. Тим більше, що в критичні для України моменти Бродський завжди займав державницьку позицію. Так було під час Революції Гідності, так само було і в часи Помаранчевої революції. Так – це той самий Бродський, який не побоявся кинути виклик Кучмі, був в активній опозиції до Черновецького. Саме згаданому політику, багато в чому, українці завдячують скасуванню корупційних техоглядів да довіреностей на авто та руйнуванню грабіжницьких схем ЄДАПСа. І так – це та сама людина, яка чимало років працює над розвитком українського баскетболу. Бродський давно в українському бізнесі та політиці, в таких випадках є про що поговорити, але точно не російським пропагандистам.

Очевидно, що атака на "Обоз" є частиною широкомасштабної кампанії зі цькування та переслідування проукраїнських медіа та активістів по всій країні.

Загальновідомими є численні інформаційні (і не лише) атаки проти Сергія Стерненка, в яких також бере участь увесь російський пропагандистський "пул", що базується в Україні, на чолі з Медведчуком, Шарієм та їхніми інфоресурсами на кшталт ZIK та "112". Не менш активно і вже тривалий час здійснюється атака з боку Шарія та підконтрольних йому структур у Вінниці на місцеву редакцію сайту Vежа та шеф-редактора видання Андрія Качора персонально. Подібна ситуація спостерігається і в решті регіонів України.

Такі атаки тривають місяцями, мають на меті залякування та виснаження проукраїнських активістів та журналістів, а головна їхня мета: знищити медіа з патріотичною позицією як на регіональному, так і на національному рівні.

Патріотична громадськість повинна розуміти, що йдеться не про персональні чи локальні конфлікти, а про зрежисовану кампанію проросійських сил, спрямовану на знищення інформаційного спротиву українців та нівелювання проукраїнського порядку денного в інформаційній політиці на рівні держави.

Якби пафосно це не звучало, але в даному випадку цілком логічно згадати принцип "або ми їх – або вони нас". Громадяни країни мають об'єднатися і чітко виступити на захист тих українських медіа, які продовжують чинити спротив черговому наступу "руского міра" в Україні.

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