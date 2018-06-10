Російська опозиціонерка-утікачка склала свої повноваження в Україні

Російський політик Марія Гайдар, яка входила в команду Міхеіла Саакашвілі, призначеного у 2015 році главою Одеської ОДА, вирішила скласти з себе повноваження депутата Одеської обласної ради.

Як повідомляє УНІАН, рішення політика буде розглядатися відповідно до п.10 ч.1 ст.43, ч.1 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.2 ч.2 ст.5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", а також з - урахуванням особистої заяви Гайдар.

"Достроково припинити повноваження депутата Одеської обласної ради Гайдар М.Є., обраного в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списком Одеської територіальної організації партії" Блок Петра Порошенка "Солідарність", - відзначили в проекті облради.

Нагадаємо, Марія Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо "Ехо Москви", також є засновником і керівником Фонду соціальної допомоги та підтримки населення "Соціальний запит", раніше - координатор молодіжного руху "ТАК!". У 2009-2011 роках була заступником голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я та соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.

Президент України Петро Порошенко в 2015 році підписав указ про надання громадянства і вручив Марії Гайдар український паспорт.

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